Zrychlená doba klade stále větší nároky nejen na náš výkon, ale i na to, jak vypadáme. Navíc strava, kterou běžně konzumujeme, neobsahuje potřebné množství vitaminů, minerálů a dalších tělu prospěšných látek. Proto stále více z nás zařazuje do své pečující rutiny nutrikosmetiku. Jde o novou generaci výživových doplňků, jako jsou vitaminy, minerály a přírodní výtažky, které působí zevnitř organismu.

„Lidé se nyní více zajímají o zdravý životní styl i výživu a uvědomují si, že to nejdůležitější opravdu začíná uvnitř těla. Když například budete mít zanesené střevo, dojde ke zhoršené absorpci důležitých živin ze stravy. Proto se již delší dobu razí heslo: „zdravé střevo, krásná pleť“,“ říká konzultantka vývoje značky Anna Brandejs Jana Murčová.

„A podobně je to i s vlasy. Ty jsou velmi citlivé na výživovou nerovnováhu, takže je potřeba jim dodat klíčové živiny formou kvalitních doplňků stravy.“

Výsledky v podobě pružnější pokožky, zářivých vlasů i pevnějších nehtů se při pravidelném užívání dostaví velmi rychle. Celý organismus bude zkrátka lépe fungovat, zpomalí se i stárnutí.

Nutrikosmetika má však také další pozitivní účinky, než je pouze lepší vzhled. Můžete pociťovat více energie, mít rychlejší metabolismus, lepší trávení, a dokonce i kvalitnější spánek.

Důležité vitaminy pro krásu Vitamin A Udržuje zdravou pleť, pomáhá vyhladit a viditelně zjemnit vrásky. Jeho deficit se naopak projevuje suchou, nezdravě vypadající kůží. Kromě kvalitní kosmetiky ho najdete v mrkvi, paprice, mléku, vaječných žloutcích, špenátu i brokolici. Vitamin B2 Říká se mu také riboflavin a je důležitý pro správnou hydrataci pleti a vlasů. Je běžnou složkou mléka, ořechů, vajíček, sóji či luštěnin. Zinek Doplněk stravy pro kůži, vlasy i nehty. Jeho nedostatek může mít za následek celkové oslabení. Velmi dobře pomáhá i při akné. Najdete ho v oříšcích, drůbežím mase i zelenině.

Nutrikosmetikou nejen k omlazení

Jestli si stále pokládáte otázku, zda je nutrikosmetika důležitá, když používáte kvalitní krémy, chodíte na kosmetiku a snažíte se dodržovat životosprávu, věřte, že ano.

„Bez správné výživy a péče o organismus je těžké bojovat s oxidačním stresem, který urychluje stárnutí pleti. Naopak, když budete užívat vhodné doplňky stravy spolu s kvalitní kosmetikou, účinky se navzájem podpoří,“ vysvětluje Murčová.

Právě kombinace obojího zajistí nejlepší výsledky. Tak funguje třeba komplexní omlazující kúra, která obsahuje jak koncentrovaný anti-age krém, tak dvě měsíční balení hydratačních a omlazujících tobolek. Díky patentovaným látkám, minerálům a vitaminům dojde k výraznému anti-age efektu, zlepší se hydratace i regenerace a vyhladí se drobné linky a vrásky.

Dbejte na kvalitní výběr

Zvolit kvalitní a správné doplňky stravy opravdu není jednoduché. Velmi důležitá je například vstřebatelnost. Víte například, jaký je rozdíl mezi liposomálním vitaminem C a klasickým? Liposomální céčko využijete z 90 procent, oproti tomu klasické pouze z 20 procent. To znamená, že zbytek vyloučíte.

„Dále doporučuji dát přednost těm doplňkům stravy, které neobsahují žádné příchuti ani konzervanty, ale naopak disponují vysokými koncentracemi účinných látek. Za důvěryhodné považuji třeba výrobce používající standardizované extrakty z rostlin s protizánětlivými účinky. Kvalitní doplněk stravy rovněž nemůže být levný, protože jeho vývoj a výroba zkrátka nejsou jednoduché,“ upozorňuje Murčová.

Nejlépe fungují společně * Nutrikosmetika se na rozdíl od běžné kosmetiky užívá orálně. Tento mix minerálů, vitaminů a stopových prvků se totiž zevnitř vstřebává do krevního řečiště rychleji než krém, který musí proniknout několika vrstvami kůže a navíc nemá šanci dostat se až do nejhlubších a nejohroženějších vrstev. * Kosmetickou péči nutrikosmetika nenahrazuje. Ano, při dlouhodobějším užívání budete mít krásnější pleť, zdravější vlasy a pevnější nehty, ale svou běžnou péči rozhodně nezanedbávejte!

Při výběru se proto zaměřte na složení, případně ho zkonzultujte s poradci v lékárně. Velké množství vitaminů nabízí třeba značka BetterYou. Všechny jsou ve spreji, mají skvělé příchuti bez cukru (jsou slazené xylitolem nebo stévií) a obsahují pouze stoprocentně přírodní extrakty pro lepší vstřebatelnost do organismu. Navíc jsou vhodné i pro ty, kdo mají problém s polykáním tablet nebo trávicí potíže.

Na čistém složení si zakládá i společnost D-Lab, která nabízí doplňky stravy nejen pro krásnější pleť, ale i lepší trávení, podporu detoxu, proti nadýmání, pro těhotné apod. Všechny jejich přípravky jsou čistě přírodního původu, bez genetických modifikací, konzervantů či nanočástic.

Potravinové doplňky vám ale mohou pomoci i tehdy, když vás kromě stárnutí či ubývajícího kolagenu trápí třeba akné nebo máte jiné kožní problémy.

Kolagen pro pevnější a krásnější pleť

Pokud se chcete soustředit primárně na pleť, pak můžete zkusit některý z typů kolagenů, které jsou dnes na trhu. Ptáte se, proč nestačí jen kolagen, který přijímáme ze stravy? Ten je bohužel biologicky špatně využitelný, protože má poměrně velké molekulové řetězce a špatně se vstřebává do organismu. Jestliže tedy chcete co nejlepší účinky, vybírejte hydrolyzovaný kolagen neboli kolagenní peptidy. To jsou malé bioaktivní molekuly, které se získávají enzymatickou hydrolýzou kolagenu a do organismu se tak mnohem lépe vstřebávají.

Je prokázáno, že po dvacátém roce ubývá v těle každoročně jedno procento kolagenu. Což znamená, že ve čtyřiceti letech jej máte asi o dvacet procent a v šedesáti dokonce o čtyřicet procent méně. Pro optimalizaci účinku kolagenu je důležité jíst vyváženě a zdravě, i díky tomu dodáte svému tělu vitaminy, které potřebuje.

Kolagen můžete užívat jak ve formě tobolek, tak v prášku, který je rozpustný ve vodě. Pokud upřednostňujete tobolky, zkuste Collagen+11: nejčistší hydrolyzovaný mořský kolagen, patentované ceramosidy a 11 bioaktivních látek, díky čemuž se dobře vstřebává skrz tenké střevo a může tak v kůži dobře působit. Při pravidelném používání se pokožka zpevní, prozáří, zlepší se hydratace a minimalizuje tvorba vrásek.

Kolagen od Oslo Skin Lab je v prášku a stačí, když ho jednou denně rozpustíte ve vodě, oblíbeném nápoji nebo ho přimícháte do jídla (má neutrální chuť). Obsahuje pouze čistý hydrolyzovaný kolagen typu I, který je nejvhodnější pro regeneraci pleti i proti stárnutí a je také nejkompatibilnější s lidským organismem. Pokožka je po dvou měsících používání pevnější, pružnější, a dokonce se zlepší i vzhled celulitidy.