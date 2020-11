Na co se zaměřit, když je vám… 30 let: Hydratujte S péčí o dekolt začněte co nejdříve, není nač čekat. Kromě pravidelné hydratace ráno a večer nezapomínejte pokožku chránit krémy s vysokým SPF, a to především v jarních a letních měsících. 40 let: Zpevňujte Začleňte do své péče zpevňující séra s kyselinou hyaluronovou a přípravky s peptidy. Tato kombinace látek pokožku nejen hydratuje, ale také podpoří zpomalující se produkci kolagenu a elastinu. 50 let: Vyživujte Díky hormonálním změnám začíná kůže viditelně ztrácet jak svoji pevnost, tak i pružnost, a stává se tenčí, křehčí a citlivější. Volte proto přípravky s hutnější texturou, jako jsou balzámy a výživné krémy. 60 let: Regenerujte Hýčkejte jemnou pleť. Dobře vám udělají přípravky s co největším obsahem aktivních přírodních látek, zvláště rostlinné oleje. Aplikujte je alespoň jednou denně. Skvělý je arganový, mandlový či růžový.