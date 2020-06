Původní česká značka aktovek, batohů a školních potřeb BAAGL se nebojí experimentovat, sází na kvalitu, ale také na neotřelost a v neposlední řadě se snaží zaměřit svou pozornost k udržitelnému životnímu stylu. Přišla proto s novou originální kolekcí city batohů vyrobených z recyklovaných PET lahví, které by jinak skončily jako odpad. Výsledný materiál je lehounký, odolný a dlouho vydrží.

Být eko neznamená rezignovat na svůj styl!

Je neoddiskutovatelné, že k modernímu životu patří také ohleduplnost k přírodě. Podtrhni svůj styl krásným batohem v jednoduchém designu, při jehož výrobě je pamatováno i na ekologii! V nabídce je hned ve čtyřech unisexových barvách: univerzální černé, dále v moderní khaki, vínové nebo hořčicové se vzorem. Batohy jsou ultra lehké, všestranně využitelné – lze je vzít do školy, do města, ale i na cesty. Ideální jsou třeba jako příruční zavazadlo do letadla. Jednou z vychytávek sloužících mimo jiné k tomuto účelu je zádový pruh, který slouží k fixaci batohu na madla kufru.

Vychytané do detailu

Cílem značky BAAGL je nabízet kvalitní designové produkty s řadou vychytávek, které zvyšují komfort při nošení, pamatují na tvou bezpečnost a pečují o zdravá záda. Nová kolekce městských batohů RPET se proto pyšní:

· lehkou konstrukcí

· ergonomicky tvarovanými zády

· plně nastavitelnými ramenními i hrudními popruhy, díky nimž lze zavazadlo optimálně nastavit a přizpůsobit každé postavě individuálně

· řadou reflexních ochranných prvků

· praktickým pevným, voděodolným materiálem

· unikátním vyklápěcím systémem – jde o zcela nový typ otevírání, který zajišťuje pohodlný a rychlý přístup k věcem uvnitř

· chytrým členěním vnitřku – soustava poutek, chlopní, kapes a kapsiček umožňuje přehledné uspořádání všeho potřebného v zavazadle

S tímhle batohem půjdeš s dobou, ale v davu se rozhodně neztratíš!

