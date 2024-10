Užijte si koupelové blaho. Kápněte si do vany limetku či eukalyptus

Část 1/3

Rozmazlujte se, dopřejte si to, co vás uklidní, zrelaxuje a dost možná také uzdraví. Vytvořte si své malé rituály. Ó, to je tak příjemné: Za pomoci několika obyčejných přísad, které obvykle najdete doma v kuchyni, je možné zažehnat nejednu bolístku. Připravte si vodní lázeň... Jaké procedury vás potěší?

Lázeň z okvětních lístků: Pochází z indonéského Bali. Růže například vyživuje, heřmánek příjemně zklidní a levandule je antibakteriální, cílem je harmonizovat tělo i mysl.

Domácí talasoterapie: Běží o koupelový rituál, při kterém se využívá mořská voda či mořské řasy, a znali ho už ve starověkém Římě. Mořská voda totiž obsahuje celou řadu cenných minerálů včetně hořčíku, draslíku, vápníku a jodidu, co podporují krevní oběh, zjemňují pokožku či ulevují bolavým svalům.

Koupel jako lék: Tento čas máte jen pro sebe, jste v klidu a nic nemusíte. Teplá voda obohacená o přírodní oleje nebo soli přináší úlevu tělu i duši. Uvolňuje napětí a stres, odstraňují se během ní toxiny. Odplavují se stresové hormony a aktivují se ty dobré. Díky tomu dochází k fyzické i duševní regeneraci.