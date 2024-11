Dopřejte si vanu plnou prožitků. Bylinky vás zklidní i nabudí

Není to jen rychlá osvěžující sprcha, ale přímo krášlicí rituál, jehož léčebné účinky vyhledávali už naši předci. I oni dobře věděli, že stačí chvíle, kdy člověk „vypne“, a veškerý stres odpluje.

Tisíc a jedna variace

Na přípravu pečující lázně lze použít jak čerstvé, tak sušené byliny. Hrst dejte do mušelínového sáčku a zavěste ho pod tekoucí vodu, aby se mohly uvolnit účinné látky. Samozřejmě je lze ni hodit i jen tak volně do vany, ale pak je nutné počítat s tím, že po relaxaci přijde gruntování, těla i koupací nádoby. Další možností je připravit silný bylinkový odvar. Uvařte hrst bylin ve dvou litrech vody, nechte louhovat a nálev přeceďte do napuštěné vany.

V pytlíčku i u ledu

Bylinky lze zpracovat v přísadu do lázně i dalšími způsoby. Do mrazáku si zkuste nachystat třeba smetanovo-bylinkové kostky. Příprava je snadná. Ve vodní lázni zahřejte litr 10% smetany, v druhé 100 ml mandlového oleje. Smetanu šlehejte asi minutu a přilévejte olej. Obě přísady musí mít stejnou teplotu, jinak se nespojí. Až směs vychladne, přihoďte hrst oblíbených bylinek a vlijte do tvořítek na led či jiných formiček. Uložte je do mrazáku a dle potřeby dávejte do vany.

Pro dokonalou koupel

Teplota: Nepodceňujte teplotu své lázně. Voda by měla být příjemně hřejivá, ale ne moc horká. Optimální pro uvolnění těla je teplota krve, pro povzbuzující koupel by neměla být vyšší než 30 stupňů. Velmi horká voda vysušuje pokožku, dráždí ji a celkově unavuje organismus.

EXTRA TIP Pokud nemáte k dispozici bylinky, můžete použít esenciální oleje. Do vany přidejte pět až deset kapek. Vždy je však nejprve smíchejte s trochou rostlinného oleje či mléka, aby se dobře rozptýlily a nezůstaly pouze na hladině.

Čas: I když by bylo asi nejlepší trávit v horké vaně celou zimu, nemůže to trvat věčnost. Optimální doba, kterou prožijete v lázni, je kolem dvaceti minut. Příliš dlouhá koupel nedělá dobře pokožce, zatímco kratší neumožní bylinkám dostatečně působit.

Atmosféra: Pro maximální relaxaci je důležité, aby péče nebyla jen o vodě a bylinkách. Zapalte si svíčky, pusťte si klidnou hudbu a odpojte se od všech rušivých vlivů – to znamená, že ani mobil do koupelny nepůjde.

Něco navíc: Pro dokonalý požitek můžete bylinkovou koupel obohatit i o koupelovou sůl, která také podporuje detoxikaci a změkčuje vodu. Skvělou volbou je například epsomská, ta uleví unaveným svalům. Aby se pokožka mohla ještě víc radovat, přidejte do vany i trochu kvalitního oleje, například mandlového nebo jojobového. Po koupeli bude vaše pleť hebká a vyživená.