Veselý kostkovaný kabát vám pomůže přemoct chmury na těle i na duši, které s sebou přináší konec zimy. Máte-li oboustranný model, je to úplně nejlepší – můžete volit stranu podle momentální nálady. Béžová s tmavě hnědou tvoří elegantní pár, který už nepotřebuje další barevný prvek, ale chcete-li, lze ho tam ještě citlivě přidat.
Kostky jsou opět vrženy. Z módy asi nikdy nevyjdou, tak je oblékněte
I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity
Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...
Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?
V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...
Sexy v prádle i oblečená. Taková je Jessie James Deckerová
Sedmatřicetiletá zpěvačka Jessie James Deckerová je čtyřnásobnou mámou, ale postavu má stále jako modelka. Je až s podivem, že se jí stále daří držet štíhlou linii a vypadat odpočatě a v kondici,...
Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka
Omlazování intimních partií, zpevnění povislých částí těla po hubnoucích kúrách a jemné úpravy obličeje, které mají vypadat přirozeně. To jsou nejnovější trendy v plastické chirurgii podle...
Co jíst, aby tělo fungovalo lépe? Vsaďte na tyto superpotraviny
Vypadají jako běžné suroviny, ale nutričně patří k tomu nejlepšímu, co si můžete dopřát. Superpotraviny dodají tělu důležité vitaminy, minerály, vlákninu i zdravé tuky a pomáhají podpořit imunitu,...
Týdenní horoskop od 9. března: Komu hrozí hádka a kdo zažije románek
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Kostky jsou opět vrženy. Z módy asi nikdy nevyjdou, tak je oblékněte
Do popředí módního zájmu se kostkované vzory dostávají s železnou pravidelností. A už je to tu zase! Máte ji rádi, chcete vyniknout? Teď je ten pravý čas zařadit ji do šatníku.
Vzpomínky na minulé životy. Víra v reinkarnaci nemusí být výmysl
Věřili tomu už staří Keltové a víra v reinkarnaci je dodnes součástí živých náboženství. S možností existence minulých životů koketují i někteří psychologové a terapeuti. věříte v minulé životy?
Nedostatek hořčíku. Tyto příznaky, které mnoho lidí přehlíží
Cítíte se podráždění, vyčerpaní, slabí a bez energie? Nemůžete spát, nebo dokonce podléháte depresi? Příčinou může být nedostatek magnezia.
Sexy v prádle i oblečená. Taková je Jessie James Deckerová
Sedmatřicetiletá zpěvačka Jessie James Deckerová je čtyřnásobnou mámou, ale postavu má stále jako modelka. Je až s podivem, že se jí stále daří držet štíhlou linii a vypadat odpočatě a v kondici,...
Zatočte s jarní únavou. Osvědčené tipy, jak získat zpět energii
Vyčerpanost a únava, bolest svalů a kloubů, nechuť cokoli dělat nebo potíže se soustředěním – to jsou typické příznaky jarní únavy. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci organismu na dlouhou zimu,...
Horoskop pro každé znamení na 11. týden roku 2026
Jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Lvi, jako když hrází hrách o zeď...nevšímavost doma přejdete, ale v práci vás přehlížení potrápí. Vodnáři, vy se následující víkend pověnujte...
Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?
Unavená pleť. Vlasy bez objemu. Náhlé padání, které ještě před pár měsíci neexistovalo. Automaticky hledáme příčinu ve věku, jenže realita je často jiná. Chronický stres dnes dokáže změnit kvalitu...
Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka
Omlazování intimních partií, zpevnění povislých částí těla po hubnoucích kúrách a jemné úpravy obličeje, které mají vypadat přirozeně. To jsou nejnovější trendy v plastické chirurgii podle...
Čerpejte sílu podle ájurvédy. Záleží, jaký typ energie jste
Ájurvéda (āyus = život a veda = znalost), tedy něco jako věda o životě, je více než šest tisíc let staré léčebné umění z Indie. Pomůže vám načerpat novou energii a vnést větší vyrovnanost do...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
Stíny, hlasy a doteky, které nejsou skutečné. Co jsou pseudohalucinace?
Vidět nebo slyšet věci, které ve skutečnosti neexistují, a přitom si to uvědomovat? Může jít o takzvané pseudohalucinace, které postihují překvapivě mnoho lidí. Kdy jsou neškodné a kdy už byste měli...
Expertky z Topkosmetika.online předpovídají beauty trendy
„Hranice mezi estetikou a medicínou se stále více propojují,“ říkají Tatiana Sorokina a Yekaterina Afanasyeva z beauty platformy Topkosmetika.online Jak vidí letošní kosmetické trendy a proč je...