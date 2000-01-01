náhledy
Barvou letošní sezóny je tmavě modrá, která skvěle ladí s podzimními odstíny hnědé. Šifonová sukně s károvaným vzorem se hodí do práce i do města a v kombinaci s hnědou kůží vypadá skvěle.
Autor: Reserved
Nemusíte ukazovat kůži, abyste podtrhla svou ženskost. Na podzim se nosí umírněné střihy šatů, vsaďte proto na elegantní stojáček a dlouhé rukávy i sukni. Pak už stačí jen přidat kozačky a vymodelovat křivky páskem a budete za hvězdu.
Autor: Mango
Možná za to může smrt zpěvačky Dolly Parton, ale do módy se vrací country styl. Kostkovaná košile roztomilým volánkem je jako vystřižená z amerického country salonu a bude vypadat perfektně k džínám.
Autor: Lindex
Ke klasickému britskému stylu odkazuje tento komplet kostkovaného saka a podzimních kraťasů. Působí elegantně a bude skvělý do práce i do města. Oba kousky můžete samozřejmě nosit i zvlášť, sako bude skvělé třeba i k džínám.
Autor: F&F
Vestičky byly velkým hitem loni a i letos se stále drží na výsluní. Drobný tartanový vzor bude slušet i ženám se silnější postavou, protože opticky nepřidává na objemu. Trendy mašlička dodá ženský pel.
Autor: C&A