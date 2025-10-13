Dominují podzimním kolekcím, je to už taková tradice a letos tomu nebude jinak. Přece jen jde o nadčasový vzor, který sluší mladým dívkám i dospělým ženám.
Kostkované krátké sukně bývají součástí školních uniforem, kárované kostýmky zase nezbytně patří k představě o noblesní zralé eleganci.
Burgundská, hořčicová i hnědá, to jsou typické přírodní a zemité odstíny, které ke kostce dobře sednou, aktuálně však návrháři překvapují i poněkud neotřelými károvanými variacemi.
Kombinace jako šedá s neonově růžovou nebo kovově modrou posouvají tento vzor do světa moderny. Obzvlášť zajímavé je pak propojení kostky s texturovanými materiály.
U střihů dominuje spíš střídmost, kabáty, saka, sukně i košile nechávají vyniknout ženským siluetám.
Článek vznikl pro časopis Tina.