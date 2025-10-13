Podzim přeje kostkám. Slaďte je odvážně s výraznými barvami

Podzim bez kostky? To by přece nešlo! Ale i v károvaném světě došlo k několika změnám. Tou největší jsou odvážné kombinace. Troufnete si na ně?
Může být kostka, tradiční vzor, i zcela originální? Jistě, minimálně na tomto...

Může být kostka, tradiční vzor, i zcela originální? Jistě, minimálně na tomto svetříku to dopadlo na jedničku.

Károvanou bundu v sytých odstínech nech oceánově modré lehce sladíte s šedými...
Sukně, cena 1199 Kč
Károvaný svetr, info o ceně v obchodě
Kabelka, cena 459 Kč
Dominují podzimním kolekcím, je to už taková tradice a letos tomu nebude jinak. Přece jen jde o nadčasový vzor, který sluší mladým dívkám i dospělým ženám.

Kostkované krátké sukně bývají součástí školních uniforem, kárované kostýmky zase nezbytně patří k představě o noblesní zralé eleganci.

Burgundská, hořčicová i hnědá, to jsou typické přírodní a zemité odstíny, které ke kostce dobře sednou, aktuálně však návrháři překvapují i poněkud neotřelými károvanými variacemi.

Kombinace jako šedá s neonově růžovou nebo kovově modrou posouvají tento vzor do světa moderny. Obzvlášť zajímavé je pak propojení kostky s texturovanými materiály.

U střihů dominuje spíš střídmost, kabáty, saka, sukně i košile nechávají vyniknout ženským siluetám.

Károvanou bundu v sytých odstínech nech oceánově modré lehce sladíte s šedými nebo tmavě modrými denimovými kalhotami. Bunda, cena 2799 Kč
Sukně, cena 1199 Kč
Károvaný svetr, info o ceně v obchodě
Kabelka, cena 459 Kč
13. října 2025

Podzim přeje kostkám. Slaďte je odvážně s výraznými barvami

Podzim bez kostky? To by přece nešlo! Ale i v károvaném světě došlo k několika změnám. Tou největší jsou odvážné kombinace. Troufnete si na ně?

