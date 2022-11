Na co dát pozor Nejúčinnější je vsadit na prevenci, tedy předejít projevům stárnutí. V první řadě dávejte pozor na to, zda je součástí vašich denních kosmetických přípravků UV filtr, a to i tehdy, když se nechystáte cíleně opalovat nebo je oblačno. SPF 8 až 10 na to stačí.

Vzhledem k tomu, že u zralé pleti klesá produkce mazu, je nutné ji častěji zvlhčovat a promašťovat. Vždy využívejte přípravky určené na váš typ pokožky a volte produkty s obsahem vitaminu C, který je důležitý pro tvorbu kolagenu a zlepšení pružnosti pleti.

Aby byla pokožka hydratovaná, zařaďte do péče kosmetiku s obsahem kyseliny hyaluronové, která dokáže v pleti vázat velké množství vody.

Pokud se vám na pokožce objeví pigmentové skvrny, je vhodné navštívit kožního lékaře a konzultovat s ním výběr produktu na bělení a další možnosti jako chemický peeling.

Vybíráte-li kosmetiku, sáhněte v regálu po té, která zpomaluje projevy stárnutí a zlepšuje vypnutí pleti. Vyzkoušet můžete také moderní domácí přípravky s obsahem látek podobných botulotoxinu. Rozlišujte mezi denním a nočním krémem.

Jestliže bojujete s rozšířenými žilkami a pupínky na nose, volte produkty tlumící prokrvení pokožky.

Jedním z ukazatelů, že je pleť zralá, je její zvýšená citlivost. Dobré je proto používat pouze nedráždivou kosmetiku (je dostupná například v lékárnách) a soustředit se na to, aby byla péče o pleť pravidelná.

Občas zajděte na masáž obličeje (skvělá je třeba lymfatická) a navštěvujte kosmetičku. Je to investice, ano, ale vaše tělo si zaslouží trochu lásky a něhy. Poděkuje vám.