Když udeří zima, pleť trpí. Dopřejte jí nejlepší péči a hodně výživy

Nadcházející část roku si pokožka moc neužívá: působení chladu a studeného vzduchu v kombinaci s vytápěnými interiéry se všemožně brání, ale ne vždy se jí to podaří. Spíš je to tak, že pro ni zima představuje velkou zátěž a dá jí značnou práci, aby nebyla vysušená a už od pohledu nezdravě vyhlížející.

Takže co s tím? Je čas odložit přípravky, které jste dosud používali, a najet na zimní provoz. Příliš horká voda a hloubkové čištění či čisticí vody s přídavkem alkoholu by teď měly být tabu, váš zájem by se měl soustředit na mastnější krémy redukující podráždění.

Nezbytné čištění

Výživa je zásadní, ale samozřejmě to neznamená, že zcela rezignujete na čištění pleti. Běžnou ranní a večerní rutinu rozhodně nevynechávejte, zvolte ale ty nejjemnější čisticí přípravky. Krémové či olejové budou ideální volbou, protože zároveň zjemňují a hydratují.

Následně nezapomínejte na používání kvalitního hydratačního krému. Lehké varianty už nemusí stačit. Nahraďte je výživnějšími a hutnějšími produkty, co vytvoří ochrannou bariéru a pomohou i uzamknout v pleti vlhkost.

Dbejte také na dostatečný přísun tekutin. Možná nemáte takovou žízeň jako v létě, ale pokožka potřebuje zavlažit i zevnitř.

I když se zdá, že sluneční paprsky v zimě nemají takovou sílu, UV záření je přítomné celoročně a může způsobit předčasné stárnutí pleti nebo pigmentové skvrny. Volte proto krémy minimálně s SPF 30.

Potřebné masky

Hydratační a vyživující masky jsou momentálně nepostradatelné. Nanášejte je jednou až dvakrát týdně, aby vaše pleť dostala extra porcičku hydratace a regenerace.

V nastávající sezoně se raději vyhýbejte intenzivnímu peelingu. Exfoliace je sice důležitá, v zimě však může být příliš častá aplikace peelingů kontraproduktivní. Sáhněte po jemnějších přípravcích, například enzymatických, které pleť šetrně ošetří, ale nevysuší.