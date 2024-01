Vrásky, akné, celulitida. Vyslyšte SOS volání vaší pokožky

Neustále je v ohrožení, i tak by se dalo popsat, co vaše pokožka každý den prožívá. Kromě typických sezonních trablů, jako je spálení od sluníčka nebo vysušení z chladu, se na ní však podepisují také kožní problémy. Akné, vrásky a celulitida – jak se ukazuje, toto jsou tři nejčastější z nich.

Někdo se s nimi potýká od puberty až po zralý věk a mnohdy je to boj nerovný, nekonečný a hodně složitý. Vyzkoušet je v něm ale třeba všechno, nebo si aspoň zopakovat, jak se má a nemá při takovém zápase postupovat.

Nepopulární vrásky

Nikdo je nechce, ale každý se s nimi jednou osobně seznámí... S tím, jak pokožka stárne, se i přirozeně mění, ztenčuje se, ztrácí svou pružnost a schopnost ochrany před poškozením. A hlavně na ní zvolna z přibývají vrásky.

Ty mohou mít mnoho různých příčin, od kouření přes výraznou mimiku až po genetiku. Než se ale svěříte do rukou plastických chirurgů, vyzkoušejte u mocnou sílu obličejové gymnastiky s používáním anti-age přípravků přípravků, které pleť hydratují, zpevňují, osvěží a tonizuj tonizují, zují, někdy jí i dopřejí přímo přírodní lift

Bolestivé akné

Tento kožní problém není jen estetický, jde především o něco, co bolí a lehce sráží na kolena, když jde o sebevědomí. Akné se obvykle spojuje s pubertálními jedinci, ale bohužel, může vás přepadnout v každém věku. Zatímco v pubertě jde o přirozený jev, v období dospělosti už výskyt pupínků značí, že je něco špatně.

Velmi častým viníkem jsou hormony, u žen hlavně v období menstruace, příčinou nehezkých pupínků však může být i nezdravá strava založená na tučných jídlech a rafinovaném cukru nebo znečištění ovzduší.

V neposlední řadě pokožce neprospívá ani zanedbávání péče, které může vést k ucpávání pórů. V tomto případě nezbývá než se trpě trpělivě věnovat čištění a ošetřování pleti. Pořiďte si produktové řady určené přímo pro pokožku s akné a ráno i večer ji ošetřete mlékem nebo tonikem. Čištění lze provádět i speciálním typem kartáčku s jemnou hlavicí, která nedráždí, ale přitom působí do hloubky. Nezapomínejte ani na hydrataci a séra, samozřejmě určená pro aknózní pleť.

Proklatá celulitida

Náš tip Moderní masážní tělové strojky hloubkově vyčistí pokožku celého těla pomocí pulzací. Do kůže se pak lépe vstřebají všechny přípravky, navíc bude jemná a hladká. V boji s celulitidou lepšího spojence nenajdete.

V zimě vás pomerančová kůže určitě netrápí tolik jako v létě, to ale neznamená, že hrbolatá to pokožka přestane svou majitelku rozčilovat.

Na hýždích, bocích, na břiše a někdy i na prsou – no, kterou ženu by to nechalo v klidu?! Ano, pánové mají v tomto směru kliku, protože celulitida je totiž především doménou žen, u opačného pohlaví se vyskytuje jen sporadicky.

Na celulitidu se většinou doporučuje cvičení, masáže, koupele střídající studenou a teplou vodu nebo speciální metody. V poslední době jsou však velmi populární i domácí prostředky jako třeba exfoliace. Proces odstraňování odumřelých kožních buněk je nutné podpořit vhodným peelingem, který pokožku odumřelých buněk zbaví a zároveň podpoří mikrocirkulaci krve. Stejně tak si můžete ušetřit práci a místo ručních masáží sáhnout po nějakém šikovném masážním přístroji.