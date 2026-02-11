Kosmetika ve stylu hygge. Cílem je vypadat dokonale odpočatě

Autor:
Jak nejlépe dokázat okolnímu světu, že je vám hej? Tak, že budete vypadat odpočatě. Hydratovaná a jemná pleť a make-up pod taktovkou přirozenosti k tomu směřují. Vyzkoušejte hygge trendy.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: F&F

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
9 fotografií

Pohodářskému hygge nejde až tak o dokonalost, jako spíš o malé rituály, které navozují příjemné pocity. Už jenom ten proces je radost a slast, výsledek pak bonus přidaný k prožitku. Stačí tedy s nimi prostě začít.

Ovšem pustit se do nich budete moct až v momentě, kdy si vytvoříte kout pohody, kde vás nebude nic rušit. Stačí gauč, nějaké polštáře a teplá deka nebo postel s flanelovým povlečením. K tomu to chce tlumené světlo lampičky či svíček, případně i aroma lampu. Hrneček horké čokolády nebo voňavý čaj s medem přinese teplo také dovnitř těla.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Následně se můžete v klidu pustit do rozmazlovacích příjemností, jste skvěle vybaveni. A pamatujte, zpomalit není určitě lenost, ale péče!

Teplý ručník

Jednoduché, ovšem účinné – domácí mini parní lázeň, která spolehlivě uvolní napětí v obličeji. Stačí vzít měkký bavlněný ručník, namočit ho do teplé, ne horké vody a po vyždímání přiložit na obličej.

Ležte, dýchejte a nechte alespoň tři minuty působit. Pokožka se zjemní a prohřeje a bude připravena na další péči.

Hřejivý olej

Ruce jako v bavlnce

Můžete si připravit malé domácí lázně, spojením teplé vody a mandlového nebo olivového oleje své ruce, které v zimě značně trpí, krásně prohřejete a změkčíte.

Následně naneste hutný krém, případně si dopřejte masáž – krouživými pohyby postupujte kolem kloubů, potom jemně protahujte prsty a stlačujte dlaně palcem druhé ruky.

Naneste do dlaní malé množství odličovacího oleje a zahřejte ho krátkým třením rukou. Krouživými pomalými Krou pohyby vmasírujte do suché pleti, následně navlhčete ruce teplou vodou a znovu jemně promasírujte. Opláchněte, osušte – pokožka se zbaví napětí, bude čistá a zklidněná.

Nepotřebujete nic než prsty, čím bude masáž obličeje jednodušší, tím bude lepší. Stačí použít malinko olejíčku, aby vám prstíky po tváři dostatečně klouzaly.

Jestli se vám nechce „pracovat“ prsty, aplikujte jen výživnou masku a odpočívejte.

Mystic beauty krém na ruce Isana, cena 69,90 Kč
Matcha čajová souprava, GymBeam, cena 809 Kč
Balzám Lavylips, cena 494 Kč
Pěna do koupele Tesori d’Oriente, cena129 Kč
9 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Žiju si skvěle, ale je mi smutno. Pro rodinu mého muže jsem chudinka z Východu

Ilustrační snímek

Dům či byt, který člověk považuje za domov, lze najít kdekoli na světě, ale ten pravý je většinou jen jeden. A hlavně vás tam musí mít rádi. Což na vlastní kůži pocítila Alžběta, která se provdala do...

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

Kosmetika ve stylu hygge. Cílem je vypadat dokonale odpočatě

Béžová je jednou z barev, jež hrají prim ve skandinávském stylu reprezentovaném...

Jak nejlépe dokázat okolnímu světu, že je vám hej? Tak, že budete vypadat odpočatě. Hydratovaná a jemná pleť a make-up pod taktovkou přirozenosti k tomu směřují. Vyzkoušejte hygge trendy.

11. února 2026

Když stres nikdy nekončí, ani odpočinek nepomáhá. Co s tím?

Ilustrační fotografie

Stres se stal běžnou součástí našich životů. Nepřichází už jen ve vypjatých situacích, ale doprovází nás nenápadně každý den – v práci, doma, ve vztazích i ve chvílích, kdy bychom si měli odpočinout....

11. února 2026

Přijměte minulost i vlastní citlivost. Jak být laskavější k sobě i druhým

Ilustrační snímek

To, na čem v životě skutečně záleží, se neodehrává ve velkých gestech ani v tom, kolik toho dokážete unést, ale v tichých rozhodnutích, která nikdo jiný nevidí, a přesto je cítíte v každé buňce. I...

11. února 2026

GSG Praha: Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo

Komerční sdělení
Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.

Moderní vzdělání, sport i esporty pod jednou střechou. GSG Praha zve na Den otevřených dveří, kde si studenti i rodiče mohou vyzkoušet, jak vypadá škola budoucnosti v praxi.

10. února 2026

S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu

Ilustrační fotografie

Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu...

10. února 2026

Zamilujte si módu z hlubin oceánu. Takto se nosí zelenomodrá

Obrovským kladem je, že zelená barva koresponduje s blonďatou kšticí, stejně...

Jedna z nejvýraznějších barev roku v sobě spojuje eleganci temné noci a svěžest oceánu. Zelenomodrá otevírá prostor pro stylingové experimenty.

10. února 2026

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

10. února 2026

Krásná i v chladu a mrazech. Dejte pleti tu nejlepší péči

Ilustrační snímek

Nízké teploty, vítr a suchý vzduch představují pro tvář i make-up opravdovou výzvu. Zeptali jsme se, jaké textury volit a čemu se vyhnout, aby líčení zůstalo svěží po celý den. Odpovídá vizážistka...

9. února 2026

Co vám přinese nový týden? Horoskop od 9. února pro všechna znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. února 2026

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

9. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Únorové pokrmy, které vás nadchnou harmonií chutí

Komerční sdělení
Únorové pokrmy, které vás nadchnou harmonií chutí

Jak vypadá únor v restauracích Tady chutná?

8. února 2026

Imunitu podpoříte nejen vitaminy. Zkuste taky spát a odpočívat

ilustrační snímek

V zimě na vás číhá nejen spousta bacilů, svou daň si vybírají i krátké chladné dny bez dostatku slunce. Výsledkem je, že se cítíte často unavení, malátní, nic se vám nechce… Co s tím?

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.