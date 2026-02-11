Pohodářskému hygge nejde až tak o dokonalost, jako spíš o malé rituály, které navozují příjemné pocity. Už jenom ten proces je radost a slast, výsledek pak bonus přidaný k prožitku. Stačí tedy s nimi prostě začít.
Ovšem pustit se do nich budete moct až v momentě, kdy si vytvoříte kout pohody, kde vás nebude nic rušit. Stačí gauč, nějaké polštáře a teplá deka nebo postel s flanelovým povlečením. K tomu to chce tlumené světlo lampičky či svíček, případně i aroma lampu. Hrneček horké čokolády nebo voňavý čaj s medem přinese teplo také dovnitř těla.
Následně se můžete v klidu pustit do rozmazlovacích příjemností, jste skvěle vybaveni. A pamatujte, zpomalit není určitě lenost, ale péče!
Teplý ručník
Jednoduché, ovšem účinné – domácí mini parní lázeň, která spolehlivě uvolní napětí v obličeji. Stačí vzít měkký bavlněný ručník, namočit ho do teplé, ne horké vody a po vyždímání přiložit na obličej.
Ležte, dýchejte a nechte alespoň tři minuty působit. Pokožka se zjemní a prohřeje a bude připravena na další péči.
Hřejivý olej
Ruce jako v bavlnce
Můžete si připravit malé domácí lázně, spojením teplé vody a mandlového nebo olivového oleje své ruce, které v zimě značně trpí, krásně prohřejete a změkčíte.
Následně naneste hutný krém, případně si dopřejte masáž – krouživými pohyby postupujte kolem kloubů, potom jemně protahujte prsty a stlačujte dlaně palcem druhé ruky.
Naneste do dlaní malé množství odličovacího oleje a zahřejte ho krátkým třením rukou. Krouživými pomalými Krou pohyby vmasírujte do suché pleti, následně navlhčete ruce teplou vodou a znovu jemně promasírujte. Opláchněte, osušte – pokožka se zbaví napětí, bude čistá a zklidněná.
Nepotřebujete nic než prsty, čím bude masáž obličeje jednodušší, tím bude lepší. Stačí použít malinko olejíčku, aby vám prstíky po tváři dostatečně klouzaly.
Jestli se vám nechce „pracovat“ prsty, aplikujte jen výživnou masku a odpočívejte.
Článek vznikl pro časopis Tina.