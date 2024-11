Trápí vás vrásky? Chce to správnou kosmetiku, ale i vodu a odpočinek

Co hledat v kosmetice? Kyselina hyaluronová hydratuje kůži do hloubky, zlepšuje její pevnost a pružnost a podporuje tvorbu kolagenových a elastinových vláken.

hydratuje kůži do hloubky, zlepšuje její pevnost a pružnost a podporuje tvorbu kolagenových a elastinových vláken. Koenzym Q10 chrání pleť před působením volných radikálů, které způsobují její předčasné stárnutí, a stimuluje tvorbu kolagenu.

chrání pleť před působením volných radikálů, které způsobují její předčasné stárnutí, a stimuluje tvorbu kolagenu. Retinol také podporuje tvorbu kolagenu a jako účinný antioxidant napomáhá obnově pleti a vyhlazení vrásek.

také podporuje tvorbu kolagenu a jako účinný antioxidant napomáhá obnově pleti a vyhlazení vrásek. Bakuchiol je rostlinná alternativa retinolu s podobnými, ale mírnějšími účinky. Vhodné jsou také kolagen, vitaminy C, B a E, ceramidy, peptidy, kyseliny, jojobový olej, bambucké máslo a další.