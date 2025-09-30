Pštros, hruška nebo skořice. Víte, co obsahuje vaše kosmetika?

Prokousat se malými písmenky na etiketách a obalech kosmetických přípravků není vždycky snadné. Některé obsažené složky znáte, u jiných možná nemáte ani ponětí, oč jde. Ale vědět, co a proč vaše kosmetika obsahuje, se vyplácí.
Leknín bílý

Máslo cupuacu

Strom Theobroma grandiflorum, nazývaný amazonská palma, má 1,5 kg vážící plody. Jádra těchto ořechů ukrývají malé fazolky plné blahodárného, krásně jemného a krémového cupuacu másla, které se využívá v kosmetice.

Účinky na pokožku: Cupuacu máslo je ideální pro suchou, citlivou, podrážděnou i zralou pokožku. Regeneruje ji, hydratuje, vyživuje, pomáhá redukovat vrásky a vypíná. Má také blahodárný vliv na vlasy, které jsou po něm lesklé, silné a zdravé.

Leknín bílý

Vodní rostlina, rostoucí v mírně tekoucích a stojatých vodách, obsahuje především unikátní alkaloidy, fenolové kyseliny, třísloviny a další látky. Díky nim má omamné, sedativní a antioxidační účinky. V aromaterapii se extrakt z leknínu využívá pro své zklidňující účinky.

Účinky na pokožku: Extrakt z květu leknínu rozjasňuje pleť, redukuje pigmentaci vyvolanou stresem, slunečním zářením, znečištěným prostředím či mechanickým podrážděním. Chrání ji před poškozením, zmírňuje pocit štípání u citlivé pokožky, potlačuje zčervenání.

Jovees, přírodní pleťové mléko s bílým leknínem, medem a jahodou, cena 389 Kč
Sol de Janeiro, Brazilian Kiss Cupuacu, vyživující balzám na rty s lesklým finišem, cena 405 Kč
Oriflame, Love Nature Sweet Delights, krém na ruce a tělo s bio dýní a extraktem ze skořice, cena 280 Kč
Nobilis Tilia, sprchový gel Tantra, s éterickými oleji s tóny skořice a ylang-ylangu, cena 234 Kč
Pštros, hruška nebo skořice. Víte, co obsahuje vaše kosmetika?

Prokousat se malými písmenky na etiketách a obalech kosmetických přípravků není vždycky snadné. Některé obsažené složky znáte, u jiných možná nemáte ani ponětí, oč jde. Ale vědět, co a proč vaše...

Chia pudink s ovocem

Pečené kotlety s bylinkovými bramborami

Střecha s kandovanou třešní

Moravský vrabec s mrkvovým zelím

