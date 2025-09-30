Máslo cupuacu
Strom Theobroma grandiflorum, nazývaný amazonská palma, má 1,5 kg vážící plody. Jádra těchto ořechů ukrývají malé fazolky plné blahodárného, krásně jemného a krémového cupuacu másla, které se využívá v kosmetice.
Účinky na pokožku: Cupuacu máslo je ideální pro suchou, citlivou, podrážděnou i zralou pokožku. Regeneruje ji, hydratuje, vyživuje, pomáhá redukovat vrásky a vypíná. Má také blahodárný vliv na vlasy, které jsou po něm lesklé, silné a zdravé.
Leknín bílý
Vodní rostlina, rostoucí v mírně tekoucích a stojatých vodách, obsahuje především unikátní alkaloidy, fenolové kyseliny, třísloviny a další látky. Díky nim má omamné, sedativní a antioxidační účinky. V aromaterapii se extrakt z leknínu využívá pro své zklidňující účinky.
Účinky na pokožku: Extrakt z květu leknínu rozjasňuje pleť, redukuje pigmentaci vyvolanou stresem, slunečním zářením, znečištěným prostředím či mechanickým podrážděním. Chrání ji před poškozením, zmírňuje pocit štípání u citlivé pokožky, potlačuje zčervenání.