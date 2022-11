Umíte to s nimi? Při výběru vůně nespěchejte, vzorek si nechte nastříkat na papírek, a až v případě, že vám tam voní, přejděte na hřbet ruky nebo zápěstí. Aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm, když ji dáte moc zblízka, cítíte jen alkohol. .

Vůně patří všude tam, kde pulzuje krev, tedy na krk, ušní lalůčky, dekolt, zápěstí, loketní jamky, podkolenní jamky a vnitřní strany kotníků.

Chcete-li, aby vůně déle vydržela, zaměřte se na vrstvení. To znamená, že si zakoupíte celou řadu přípravků stejné parfemace a budete je postupně aplikovat. Začíná to sprchovým gelem, pokračuje tělovým mlékem a případně i pudrem, voňavé snažení završí deodorant a tečkou za vším je parfém nebo parfémová voda.