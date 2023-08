Prodlužte si svůj krásný bronz. Stěžejní je hydratace, ale i peeling

Vystavujete se sluníčku, ale ač dodržujete všechny zásady opalování (nebo si to aspoň myslíte), ten výstavní bronz je do dvou týdnů fuč. Zůstane vám jen suchá pokožka plná ošklivých map a oči pro pláč. Tak to je scénář, který po návratu z dovolené zažít nechcete.

Pokud si přejete, aby vaše opálení vydrželo co nejdéle a pokožka přitom vypadala stále svěže, je třeba na tom pracovat už od prvních chvil, co začnete se sluněním.

Na opalování záleží

Zde platí jedna hlavní zásada. Nespěchejte. Bronz je třeba chytat postupně, s těmi správnými ochrannými prostředky s UV faktorem, opravdu jen pár minut denně. Na každou sezonu je nutné opatřit si nové opalovací přípravky, doba jejich použitelnosti je většinou rok. Mezi jedenáctou a patnáctou hodinou se na sluníčko nechodí, rozhodně ne cíleně.

Pokud kombinujete opalování s plaváním, pamatujte, že kapky vody mají efekt zvětšovacího skla a intenzitu slunečního záření zvyšují. Je proto vhodné se osušit a znovu namazat ochranným krémem. To je doporučeno i před jízdou autem, UV paprsky pronikají i přes sklo.

Nekončící péče

Za předpokladu, že jste se opalovala v rozumné míře a nepodcenila jste ani péči po slunění, je vaše opálení pěkné, nikde žádná spálená loupající se kůže. Výborně, ale co teď?

I když už se sluníčku nevystavujete, je důležité v péči o pokožku pokračovat. Používejte jemné čisticí přípravky, které ji nevysušují, a hydratační produkty s obsahem aloe vera, co kůži uklidní.

Mějte také na paměti, že nadměrné odumřelé kožní buňky mohou vést k vyblednutí bronzu, takže je žádoucí pravidelně provádět jemný peeling, který pomůže tyto buňky odstranit a podpořit stálost opálení.

Opálená pleť může být náchylnější k vysoušení, proto je důležité udržovat ji dostatečně hydratovanou. To pomůže zachovat její pružnost a prodloužit trvanlivost bronzového nádechu.

Hydratace je přímo klíčová, a to i ve sprše – vyhněte se vysušujícím sprchovým gelům a vsaďte raději na sprchové oleje. Není ale radno podceňovat ani to, co jíte. Vyvážená strava bohatá na antioxidanty, vitaminy a minerály může podpořit zdraví pokožky a přispět k dlouhotrvajícímu opálení. Dejte si rajčata, mrkev a lesní plody, pijte zelený čaj.