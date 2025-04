Nejčastější chyby ve vlasové péči Nevědomky občas děláme v péči o vlasy chyby, které mohou narušit jejich kvalitu, způsobit lámání, nebo dokonce vypadávání. Co nám spíše škodí a je lepší se tomu vyhnout? Například odborníci z kadeřnictví Klier ČR se ve své praxi nejčastěji setkávají s těmito chybami: Příliš časté mytí. To může odstranit přírodní oleje, které vlasy udržují zdravé a hydratované.

Mytí příliš horkou vodou. To také vlasům neprospívá. Ideální je vlažná voda a pro uzavření vlasové kutikuly konečné opláchnutí studenou.

Zanedbávání střihu. Pravidelný střih je důležitý pro udržení zdravých vlasů. Konečky by se měly zastřihovat každých 6 až 8 týdnů.

Spaní s mokrými vlasy. Hrozí jejich lámání a poškození, ale i rozvoj plísní a bakterií, což může vést ke kožním infekcím nebo lupům. Ráno pak bývají vlasy zplihlé a těžko upravitelné.

Nesprávné česání. Nešetrné česání mokrých vlasů může způsobit jejich lámání. Používejte hřeben se širokými zuby nebo kartáč tangle teezer. Začínejte po malých částech od konečků a postupně se posouvejte ke kořínkům. Tím omezíte tahání a lámání vlasů.

Přehnané používání tepla, tj. fénu, žehličky nebo kulmy, může poškodit strukturu vlasů. Při úpravě jsou vždy vhodné produkty pro tepelnou ochranu.

Používání nevhodných produktů. Používejte vždy přípravky určené pro váš typ vlasů.

Špatná životospráva a stres škodí vlasům. Myslete na dostatek vitaminů a minerálů, vyváženou stravu, dostatek tekutin a také spánku.