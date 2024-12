Dejte svým řasám tu pravou šťávu. Porostou pak až k nebi

Co vše pomáhá řasám růst? V první řadě myslete každý večer na důkladné odstranění make-upu. Na to nikdy nezapomínejte, nevyplatilo by se to. Zbytky make-upu a řasenky by mohly způsobit i lámání řas. Volte také jemné a šetrné odličovací prostředky.

Růst řas i vlasů umí podpořit též zdravá strava, vitaminy a minerály. Dbejte proto na pestrou stravu s dostatkem bílkovin a doplňky výživy, např. omega-3 mastné kyseliny, vitamin E, železo, selen a zinek.

Funguje rovněž jemné pročesávání řas kartáčkem nebo masáž víček. Obojí pomáhá prokrvovat oblast řasových kořínků.

O řasy pečujte citlivě a nikdy je zbytečně netřete, třeba při odličování nebo osušení obličeje ručníkem. Používejte speciální výživu na řasy, nejlépe ve formě séra. Výživy často obsahují aktivní peptidy a další složky, které efektivně podpoří růst řas.