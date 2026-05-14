Pokud nejste zrovna ranní ptáče a nevstáváte od dvě hodiny dřív, než vyrážíte do práce, může pro vás být ráno celkem utrpením. Honička začíná hned po probuzení, a co si budeme nalhávat, je to boj o minuty.
Zrušit ráno se nám sice nepovede, ale udělat si ho v rámci možností hezčí možná ano. Zkuste to s následujícími tipy a jednoduše buďte sama sebou, navzdory všemu shonu a chvatu.
Voňavý start
Ráno nemusí být jen hektické. Zkuste si i v tom fofru dopřát pár minut navíc – sprchu, oblíbenou vůni nebo klidné nadechnutí u okna. I drobnost dokáže změnit nastavení na celý den. Pomoct k lepšímu startu můžou vůně, které vás proberou a navodí dobrou náladu.
Tip
Pomůže třeba lehká tělová mlha či parfém s citrusovými tóny, které povzbudí mysl a dodají energii. Fungují ale i hydratační krémy s vitaminem C.
Žádný vlasový stres
Není nic horšího než se probudit a zjistit, že máte „špatný vlasový den“. Chtělo by to umýt hlavu, jenže to už z časových důvodů nejde. Co teď?
Jestli nestíháte, vsaďte na malé triky: objemový sprej ke kořínkům, lehké natočení pramenů nebo uhlazení pomocí oleje... Skvělým pomocníkem jsou multifunkční přípravky – například stylingové krémy s tepelnou ochranou, které vlasy zároveň vyživí i upraví. A někdy úplně stačí nechat je být a přidat třeba šátek nebo čelenku.
Rychlá záchrana manikúry
Když se v tom ranním frmolu kouknete na poničenou manikúru, možná se vám začne chtít i plakat. Je to hrůza, ale co teď?! Nemáte-li čas na kompletní úpravu nehtů, rychle zatlačte kůžičku, naneste kapku olejíčku a přetřete nehty bezbarvým lakem či lehce tónovaným top coatem.
Ruce budou hned působit upraveněji. Pokud nestihnete ani to málo, sáhněte po laku v mléčném odstínu, který šikovně zakryje drobné nedokonalosti a vypadá přirozeně. Ovšem jestli si prostor uděláte, pamatujte, že teď frčí zářivé barvy!
Líčící volba
Jakmile se zdržíte déle v posteli, začíná boj o minuty. A teď co si vybrat: Nalíčíte si rty nebo oči, či raději upravíte obočí? I bez make-upu můžete vypadat upraveně. Obvykle k tomu stačí jen hydratované rty.
Balzám, lehký lesk nebo tónovaný olej dodají obličeji svěžest během pár sekund. To, co ušetříte na líčení očí, investujte na úpravu obočí. Jen ho pročešte gelem a jemně zvýrazněte tužkou. Vytvoříte rázem upravený dojem – a nikdo nepozná, že jste nestíhaly.
Probuďte oči
Možná jste se vyspaly dorůžova, ale co ty oteklé oči? I to se dá vyřešit. Opláchněte se studenou vodou nebo použijte chladivý váleček z lednice pro bleskovou masáž tváře.
Dalším rychlým trikem pro krásné oči je oční krém, který uchováváte ho v chladničce – ten pak zabírá dvojnásobně dobře. Jestli se vás týkají kruhy pod očima, pomůže korektor s broskvovým podtónem a kapka rozjasňovače.
Článek vznikl pro časopis Tina.