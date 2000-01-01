náhledy
Dopřejte své pleti intenzivní péči během spánku. Pomůže vám zlepšit její pružnost a vyhladit vrásky. Ráno bude obličej viditelně pevnější, odpočatý, svěží. Ziaja Lifting Solution, zpevňující noční krém proti vráskám 40+ proniká hluboko do pleti a obnovuje její vnitřní strukturu. Pokožka je pružnější, hutnější a chráněná před vysušováním i působením volných radikálů. Krém, z 90 procent s přírodními složkami, obsahuje například aktivní protivráskovou bázi i z kukuřice, oligopeptidy, kyselinu D-panthenol a vitamin E. Cena 159 Kč.
Autor: Ziaja
Příjemné vůně máme rádi stále při sobě. Nejoblíbenější vůně Tesori d’Oriente inspirované relaxačními rituály východních učení najdete proto také v avivážích na prádlo, které zanechají jemné, hebké a lehce parfémované. Novinka Vanilka a zázvor má kořeněné srdce zázvoru, zahřívané vůní madagaskarské vanilky. Vůně se uvolňuje postupně z mikrokapslí, a provoní tak prádlo na dlouhou dobu.
Autor: Tesori d’Oriente
Pečlivé čištění patří tří k prvnímu kroku každé pečující pleťové rutiny. Osvěžující čisticí gel Nivea pleť hloubkově vyčistí čistí a odstraní make-up, a přebytečný maz, aniž ji vysušuje. Složení s aloe vera a kyselinou hyaluronovou pleť osvěžuje a už během čištění také hydratuje. Cena 180 Kč
Autor: Nivea
V zimě trápí pleť často nadměrné vysušování, a tak je maximální hydratace veledůležitá. Intenzivně zvlhčující gelové náplasti s kyselinou hyaluronovou a niacinamidem okamžitě vyplňují, osvěžují a oživují unavenou a dehydrovanou pleť. Hodí se na čelo, pod oči, na tváře či hranu čelisti. Dovedou také projasnit unavený vzhled očí a zredukovat otoky i tmavé kruhy. Cena 210 Kč
Autor: Oriflame
Limitované mýdlo Lush Forest Guardian s nálevem z borovicového jehličí, limetovou silicí a zemitou, dřevitou vůní vás propojí s přírodou, kterou jeho koupí pomáháte chránit. Z prodeje tohoto mýdla poputuje 75 procent z ceny (po odečtení DPH) České společnosti ornitologické na financování ochrany mokřadů, které poskytují domov vzácným rostlinám a živočichům, ochlazují okolí a fungují jako přírodní houba, zadržující vodu v krajině. Cena 240 Kč
Autor: Lush
Někdy pro samou péči o obličej zapomínáme na další partie těla. Nová Dove tělová séra přinášejí výhody a účinky pleťové péče do každodenní tělové rutiny. Sérum Prebiotic + Sensitive pro suchou a citlivou pokožku obsahuje pro-vitamin B5, peptidy a kyselinu stearovou. Posiluje a obnovuje kožní bariéru, hydratuje, odstraňuje je zarudnutí a podráždění způsobené suchostí. Cena 390 Kč
Autor: Dove
Produkty, které mají několik účinků najednou, jsou velmi oblíbené. Pleťový tónující krém 2 v 1 Magic Teint spojuje péči s jemným make-up efektem. Při nanášení se uvolňují tónovací mikrokapsle s pigmenty, které se přizpůsobují odstínu pleti, zakrývají zarudnutí a nerovnosti. Další složky hydratují a zlepšují kvalitu pokožky a OF 15 ji chrání před stárnutím způsobeným slunečním zářením. Cena 149 Kč
Autor: Balea