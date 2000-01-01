náhledy
Zklidňující aromatický sprej na polštář Planet Spa s heřmánkem a levandulí je ideální pomocník pro příjemné uvolnění před spaním. Jeho relaxační vůně vám pomůže zklidnit mysl a připravit tělo na odpočinek. Sprej můžete nastříkat přímo do vzduchu nebo na polštář – nezanechává žádné skvrny. Cena 119,90 Kč
Avon
Probouzejte se každý den o něco krásnější s nočním krémem NIVEA pro zlepšení kontur 65+. Jeho receptura je určena zvláště pro starší věkovou kategorii, sójovými výtažky, jojobovým olejem a panthenolem pečuje o pleť během spánku, viditelně redukuje jemné linky a po probuzení zanechává pleť vyhlazenou a jasnější. Hned ráno uvidíte, jak se kontury pleti vypínají a hluboké vrásky postupně mizí. Cena 280 Kč
Nivea
Sérum na vlasy Extraordinary Oil přesně cílí na oslabené části vašich vlasů a zajišťuje jejich hloubkovou výživu, zatímco vy spíte. Mimořádně vyživující noční přípravek je vhodný pro všechny typy vlasů a zaručuje mimořádné výsledky. Noční sérum na vlasy Extraordinary Oil obsahuje vzácný olej z kamélie, ale má zároveň nemastné složení a nezanechává otisky na polštáři. Cena 249 Kč
L'Oréal
S příchodem noci předejte vládu nad svým půvabem noční masce AquaVibe. Je navržena tak, aby nadále prohlubovala proces hydratace a nechala vás probudit do nového dne se zářivou a pružnou pletí. Cena 358 Kč
Havlíkova apoteka
Sérum s retinolem ocení každá pleť, která touží po mladistvém vzhledu. Přípravek redukuje jemné linky, postupem času gumuje i vrásky a přispívá k produkci kolagenu. Speciální lipozomy zajišťují postupné uvolňování retinolu, zintenzivnění účinků a jeho lepší vstřebání do hlubších vrstev pleti. Unikátní kombinace extraktů z mrkve, pivních kvasinek, přesličky a chia semínek navíc dodává pleti potřebné živiny a minerály, hydratuje, podporuje prokrvení pleti a zpomaluje stárnutí. Cena 299 Kč
Purity Vision