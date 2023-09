Vyzrajte na převislá víčka. Pomůže vám kosmetika i cvičení

Víčka většina žen s oblibou zdůrazňuje, protože zásadně ovlivňují výraz očí. Jsou větší než dolní, dá se na nich víc vyřádit s líčením. Zároveň je ale kůže na nich velmi citlivá, nemá téměř žádný tukový podklad, proto je také náchylná na vrásky. V mládí bývají hladká, ale s přibývajícím věkem se na nich tvoří podélné rýhy směrem k zevním koutkům.

Pevná víčka, tedy část nadočnicového oblouku těsně nad obočím, se navíc postupem času v některých případech dostanou nad ta pohyblivá, což způsobuje právě onen efekt spadlých či povislých víček.

Mnoha ženám to logicky dělá starosti, vypadají unaveně a smutně, přidává jim to léta. Někdy převislá kůže dokonce brání ve vidění, tlačí na oko a zhoršuje zrak.

Co s tím? Platí to, co vždycky: prevence je základ. Péče o pleť i pitný režim a celkově zdravý životní styl dělá své. Pokud již zvažujete návštěvu plastického chirurga, zadržte a zkuste to nejdřív přirozenou cestou.

Na líčení záleží

Tvar očí i ochablost víček jde mírně vylepšit i správným líčením. Dbejte na dokonalou úpravu obočí, mělo by být hezky klenuté, do oblouku. Oči rozjasněte stíny, ve středu a vnitřním koutku oka světlejšími, ve vnějším koutku tmavými. Na oční linku lemující horní řasy raději zapomeňte, jen náznak v koutku oka postačí.

Stíny i linka ale musí jít směrem nahoru. Pod obočí nezapomeňte aplikovat světlý oční stín, stejně jako pod dolní víčko. Oko určitě nepodmalovávejte tmavým stínem ani linkou, zmenší ho a jen upozorní na nedostatky. Nejvíc řasenky naneste ve vnějším očním koutku, u vnitřního by jí mělo být nejméně.

Procvičte se!

Než se kůže definitivně oslabí, můžete zařadit cvičení. Možností je spousta, zásadní je ale vytrvat a několik měsíců vydržet. Zkuste to třeba večer, když si lehnete do postele, zabere vám jen pár minut.

Položte si ruce na čelo a dlaněmi povytáhněte obočí nahoru. Oči zavřete a zatlačte, v této pozici chvilku vydržte, počítejte aspoň do pěti a povolte. Opakujte nejméně patnáctkrát.

Poté si dlaní zatlačte na jedno obočí, zavřete oči a rukou místo jemně masírujte, respektive vytahujte směrem nahoru. Totéž proveďte u druhého oka. Odborníci doporučují provádět podobnou masáž například v jemných rukavičkách nebo si na ruku nanést zpevňující oční krém, aby se inkriminovaná oblast dostatečně vyživila.