Jakou kosmetiku na dovolenou? Myslete na čištění, hydrataci i ochranu

Máte sepsaný precizní seznam přípravků, které berete s sebou, nebo házíte do kufru to, co vám zrovna přijde pod ruku? Pokud zrovna nejedete na pustý ostrov, většinou není problém si v místě pobytu kosmetiku, kterou jste buď zapomněla, nebo vám právě došla, pořídit.

Přesto se vyplatí věnovat výběru kosmetiky na dovolenou aspoň tolik času, kolik vám zabere třeba volba správných plavek.

Určitě se bude lišit kosmetická výbava, kterou povezeme na chatu, od té na cestu s vyhlídkou každovečerních party. Jsou ale některé kousky, které se hodí vždy a všude. Ten nejnutnější základ tvoří pleťové přípravky pro: čištění, hydratraci a ochranu.

Co na cestu?

Důležitá je nejen kosmetika v kufru, ale i ta, kterou máme stále u sebe. V letadle nebo při delší cestě v autě či autobusu bývá vzduch poměrně suchý. Proto je vhodné mít po ruce hydratační přípravky, jako krém na obličej i na ruce, balzám na rty a skvělá je i termální voda ve spreji (u kosmetiky do letadla pozor na povolenou velikost balení).

Pro zklidnění a osvěžení nastříkejte dostatečné množství termální vody na pokožku, chvilku počkejte a pak zbytek jemně osušte. Nebo si udělejte obklad, který přiložíte na postižená místa a necháte působit asi 10 minut. Termální voda je vhodná na obličej i na tělo.

Malí, ale šikovní

V cestovním zavazadle nikdy není místa nazbyt. Často o to řešíme kosmetickými přípravky se zbytky obsahu nebo je přeléváme a přendaváme do menších lahviček a dóziček. Nejjednodušším řešením jsou přitom „kabelková“ minibalení, která některé značky nabízejí, často i v celých cestovních setech.

Intimní záležitost

Nechcete-li si zkazit dovolenou, rozhodně nezapomeňte přípravek pro intimní hygienu. Běžná mýdla či sprcháče narušují křehkou rovnováhu pH intimních partií, což může vést k podráždění a nepříjemným pocitům. Správné pH „tam dole“ je kyselé, od 3,8 do 4,5 pH, ale běžné přípravky mívají zásadité pH, kolem 5,5 pH. Nemáte-li po ruce intimní kosmetiku, použijte jen teplou vodu.