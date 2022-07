Balení na dovolenou je tady. Kosmetická brašna praská ve švech a vy už tušíte, že překračujete povolený váhový limit pro zavazadlo do letadla, nebo že vás partner uškrtí, až uvidí, co všechno hodláte do auta nacpat. Zadržte, uděláme si v tom pořádek!