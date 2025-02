Zakuste nevšední ingredience a dopřejte si kosmetický luxus

Na etiketách se složením kosmetických přípravků často čteme názvy jako kyselina hyaluronová, vitaminy C a E, koenzym Q 10, retinol, ceramidy, kolagen a další. Jsou to skvělé složky a vyplatí se je v kosmetice mít, což poznáme na účincích a výsledcích pravidelné péče.

Mohou ale obsahovat také třeba zlato (má silné antioxidační účinky a rychle navrací pleti pružnost a jas), mořské řasy (oceníte jejich prokazatelné anti-aging účinky), bakuchiol (přírodní alternativa klasického retinolu), kaviár (napěchovaný antioxidanty, vitaminy, minerály, aminokyselinami aj.), výtažky z exotických i domácích rostlin, ovoce koření a mnoho dalších cenných ingrediencí.

Vyplatí se věnovat do posledního písmenka pozornost tomu, co obsahují vámi používané produkty, zvážit, co v nich chcete mít a co třeba ne, a pak už se jen těšit z jejich působení.