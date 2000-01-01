náhledy
Oblíbené Disney princezny se staly inspirací pro limitovanou kolekci balzámů na rty Labello. Spojují v sobě péči o rty, hydrataci a pohádkový design. Rtům dodají jemný lesk a přirozený nádech barvy
Autor: Labello
Oční krém GirlsLab pečuje o jemnou pokožku očního okolí, kde se jako první projevují známky únavy
Autor: Hebe
Lehký voděodolný gel Skin79 s nejvyšší ochranou SPF 50+ chrání pleť před negativními účinky UVA i UVB záření, aniž by ji zatěžoval, cena 249 Kč
Autor: Hebe
Denní fluid Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity proti stárnutí zlepšuje pružnost pokožky a redukuje všechny typy pigmentových skvrn. Účinná kombinace kyseliny hyaluronové a kreatinu navíc stimuluje produkci kolagenu a zvyšuje pružnost pokožky, cena 1145 Kč.
Autor: Eucerin
Ochranný krémový gel na opalování na obličej Eucerin Oil Control SPF 50+ je bez parfemace a má ultralehkou nemastnou konzistenci s příjemným pocitem na pleti. Vhodný je i jako podklad pod make-up, cena 640Kč.
Autor: Eucerin
Jemný, ale účinný micelární pěnový čisticí přípravek Eucerin Dermato Ciean 3v1 odstraňuje nečistoty a voděodolný make-up
Autor: Eucerin
Kolekce laků na nehty Dermacol 5 Day Stay Aura představuje pět fascinujících odstínů inspirovaných perleťovými mušlemi a odlesky vodní hladiny. Holografické pigmenty vytvářejí jemný třpyt a duhové odlesky, které se mění podle dopadu světla a dodávají nehtům jedinečný rozměr
Autor: Dermacol
Omamná pánská vůně Trussardi Primo Notte Blu přináší příval energie s odlišným charakterem. Intenzivní kompozice zahaluje smysly do víru svěžesti a zachycuje síIu noční přírody, cena od 1790 Kč/30 ml.
Autor: Trussardi
Multifunkční olej na vousy Nuxe Men ocení každý muž. Tento jedinečný produkt 2v1 vousy vyživuje, zjemňuje, hydratuje a uhlazuje a zároveň usnadňuje přesné tvarování kontur při holení, cena 650Kč.
Autor: Nuxe
Vůně Ferragamo Fiamma Assoluta je ztělesněním žhnoucího plamene - výrazem vnitřní síly a zářivosti, vybízející každou ženu, aby odhalila své vlastní vnitřní světlo, fann.cz, od 1670 Kč/30 ml.
Autor: FAnn
Anti-aging tónovací krém Dermacol CC Sun Shield SPF50 přirozeně sjednocuje tón pleti, zakrývá drobné nedokonalosti a dodává pokožce zdravý, projasněný vzhled, cena 299 Kč.
Autor: Dermacol
Hydratační opalovací krém Lumene s SPF 50 poskytuje ochranu před slunečním zářením a hydratuje po dobu 24 hodin. Navíc se okamžitě vstřebává a pleť nijak nezatěžuje
Autor: Lumene
Jiskřivá, svěží a šťavnatá ovocně-květinová vůně Asombroso The Sunny okouzlí na první přičichnutí. Čeká vás dokonalá harmonie levandule a citrusů, které připomínají paprsky ranního slunce, cena 1889 Kč/100m.
Autor: Asombroso.cz
Voděodolné opalovací mléko Asombroso na tělo i obličej s SPF 20 je vhodné pro tmavší typ pleti nebo pro opálenou pokožku
Autor: Asombroso.cz
Luxusní zlatá mlha IDC Institute Gold Shimmer Mist na tělo, vlasy i obličej v jednom obsahuje ultra jemné zlaté mikročástice, které se v mžiku rozptýlí na povrchu pleti, kde elegantně odrážejí světlo a dodávají jí neodolatelný sofistikovaný glamour look, cena 159 Kč
Autor: IDC Institute
Těm, kteří jsou neustále v pohybu a na cestách, přijde vhod cestovní set mini produktů Nivea Mini Essentials. Obsahuje micelární vodu, antiperspirant, tělové mléko, sprchový gel a opalovací krém
Autor: Nivea
Lehká vonná mlha na tělo a vlasy Mia Makeup Reveuse zahalí pokožku do smyslné vůně kokosu, meruňky a květinových tónů, cena 399Kč
Autor: miacosmetics.cz
Jemný krémový antiperspirant Dermacol Rose Garden s květinovou vůní vyniká lehkou krémovou texturou, která se rychle vstřebává, nelepí a poskytuje až 48 hodin ochrany proti potu a zápachu.
Autor: Dermacol
Lipidy, jako jsou ceramidy, pokožku posilují a hydratují. Tak pokožka získává větší odolnost a je chráněna před vysušením. Foto: Eucerin
Autor: Eucerin