Čím začít? Určitě péčí o pleť! Po letních měsících bývá pleť často vysušená, citlivější a může působit unaveně. Dopřejte jí proto především dostatek hydratace. Sáhněte po sérech s kyselinou hyaluronovou či produktech s vitaminem C, které pomohou pokožku rozjasnit a sjednotit její tón.
Jednou týdně zařaďte i jemný peeling, který odstraní odumřelé buňky a podpoří přirozenou obnovu pleti. Nezapomínejte ani na ochranu před sluncem. I během babího léta mají UV paprsky stále sílu, a proto by krém s ochranným faktorem měl zůstat součástí ranní péče.
Dopřejte si čas jen pro sebe
Krása nevychází jen z kvalitní kosmetiky, po rušném létě vám udělá dobře také více spánku, dostatek tekutin a pestrá strava bohatá na ovoce, zeleninu a zdravé tuky.
Zkuste si jednou za čas dopřát delší koupel, domácí pleťovou masku nebo chvíli odpočinku s oblíbenou knihou. Právě drobné rituály pomáhají nejen pleti, ale i psychické pohodě.
Nezapomeňte na pokožku celého těla
Regenerace by neměla končit u obličeje. Krk, dekolt a hřbety rukou patří k partiím, které nejvíce prozrazují věk a zároveň jsou během léta vystaveny slunečnímu záření se stejnou intenzitou. Po sprchování používejte hydratační tělové mléko nebo olej, které pomůžou zregenerovat ochrannou kožní bariéru.
Pokud vás trápí suchá místa na loktech, kolenou nebo patách, vyživte je výživnějším krémem. Jednou týdně můžete zařadit i jemný tělový peeling, ten pokožku krásně vyhladí a připraví na vstřebání pečujících přípravků.
Dodejte vlasům výživu
Mořská sůl, chlor i ostré slunce vlasy vysušují a připravují je o lesk. Pokud jsou po létě lámavé nebo ztrácejí pružnost, dopřejte jim regenerační kúru.
Jednou týdně použijte výživnou masku a po umytí vetřete do konečků několik kolik kapek pečujícího oleje. Omezte zbytečné používání žehličky nebo kulmy a nechte vlasy občas uschnout přirozeně. Na podzim si úprav ještě užijete, teď to není tolik potřeba, protože ledabylý vzhled je stále in. Odměnou vám budou hebčí, lesklejší a zdravě vypadající prameny.
Článek vznikl pro časopis Tina.