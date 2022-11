Podzim je vhodná doba pro komplexní proměnu vlasů – od barvy až po střih. V létě se potíme a účes nedrží, v zimě sněží a nosíme pokrývku hlavy. Právě nyní můžeme vlasy ukázat v celé kráse. Toužíte po výrazné změně nebo jen po menší úpravě, nové barvě či zajímavém střihu?

Uvažujete-li o trendy technikách barvení, jako jsou ombré nebo balayage, je pro ně podzim ideální. Po létě jsou vlasy vyšisované od sluníčka, barvení tak bude jednodušší a pro vlasy v rámci zesvětlování méně náročné.

Pokud nechcete radikálnější změnu barvy, hodí se přeliv, který vlasy nenamáhá, naopak je vyživí a zanechá lesklé.

Důležitá je regenerace vlasů, zejména máte-li je ještě po létě unavené, suché či zničené. Dopřejte jim intenzivní péči s dlouhodobým efektem.

Když volají o pomoc

Důkladnou péči a regeneraci si zaslouží především extrémně namáhané vlasy. K méně vzhlednému stavu kadeří mohou přispívat i náročné vlasové procedury, jako jsou nešetrný styling, pravidelné foukání, časté kulmování nebo žehlení příliš horkými nástroji, ale také pobyt ve smogovém prostředí, dlouhodobý stres, špatná výživa apod.

Oslabené vlasy jsou citlivé, snadno křehnou, podléhají lámání, třepení konečků, ztrácejí sílu, pružnost a lesk.

Ztrácíte-li vlasy, neztrácejte hlavu

Nedávno jsme naťukli problém nadměrného padání vlasů a podle vašich ohlasů je vidět, že trápí spoustu z vás. Ostatně podle statistiky si na ně stěžuje minimálně každý druhý člověk v Evropě.

Na hlavě většinou máme zhruba 100 tisíc až 150 tisíc vlasů a obvykle nám vypadne asi 50 až 100 denně. Vlasy se neustále obnovují, střídá se fáze růstu, klidu, vypadávání a opětovného růstu. Růstový cyklus vlasů trvá od 2 do 6 let.

Dočasné nadměrné vypadávání vlasů může mít řadu příčin, jako jsou stres, nemoc, některé léky, drastické diety, nevhodná strava, nedostatek některých vitaminů a dalších látek, hormonální nerovnováha, poruchy štítné žlázy, silné znečištění vnějšího prostředí a další. Masivní vypadávání obvykle nastupuje zhruba dva až tři měsíce po spouštěcím impulzu.

„Normální“ zvýšené padání přináší střídání sezon, pravidelně je zažíváme mezi březnem až dubnem a zářím až říjnem. Takže pokud jste to zaznamenali v této době – jednoduše „měníme srst“. Pokud vás to ale trápí bez ohledu na roční dobu, určitě se pusťte do řešení problému.

Pro citlivky

Citlivá pokožka hlavy vyžaduje zvláštní pozornost. Svého majitele obvykle obtěžuje nepříjemným svěděním, zarudnutím či pnutím. To, po čem volá citlivá kůže, je zklidnění, hydratace a ochrana. Pokud o citlivou vlasovou pokožku nepečujete vhodnými přípravky, může se z toho vyvinout nepříjemný problém.

Co se teď nosí?

Účes je vyjádřením nejen vzhledu, ale i vlastní osobnosti, která se v něm odráží. Nositeli dodává odvahu postavit se do středu pozornosti. Tento trend přináší i nová účesová kolekce ALCINA, kterou připravil kadeřník a top stylista Robert Mrosek.

Styl s názvem ARCTIC BLOND přináší svěží a nadčasový bob s přesným střihem v ledové blond barvě. Ostré linie a minimalismus nikdy nevyjdou z módy. Elegantní účes je univerzální a lze jej snadno měnit stylingem.