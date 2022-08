Vsadíme se, že ještě nikdo na světě nezkrásněl jen proto, že by popíjel sladký alkoholický nápoj. I když se jedná o velmi slavný koktejl, přímo národní nápoj Portorika. Ale když si z piňa colady vypůjčíte to, co ji dělá piňa coladou, tedy kokos a ananas, může to klapnout.

Proč? Protože tyto exotické lahůdky nejen výtečně chutnají, ale zároveň jsou zdravé a pro tělo velmi prospěšné. Jak, to už se dozvíte dál, ale věřte, že se vám tato sladká jízda bude líbit!

Chvíle pro kokos

V mnoha částech světa, zejména na odlehlých ostrovech, představuje kokosový ořech hlavní zdroj obživy. Zastoupí kravské mléko, dělá se z něj olej, dužina je plná vitaminů a minerálů. Řada hvězd si v poslední době oblíbila také kokosovou vodu. Nejde o kokosové mléko, ale o čirou tekutinu, o které se říká, že je tak podobná krevní plazmě, že ji prý za druhé světové války používali při transfuzích. Odborníci vedou spory, jestli je voda skutečně tak zázračná, v každém případě neobsahuje cukr a podporuje spalování tuků, a proto je skvělým pomocníkem při hubnutí.

Nicméně v kosmetice se nejvíce využívá kokosový olej. Ten by měl být povinnou výbavou každé ženy. Aplikovat ho můžete na vše, na vlasy, pokožku i drobná poranění, je to naprosto univerzální záležitost, ze které si uděláte pleťovou masku a klidně i raw cukroví. Ale vaření nechme stranou, tady jde přece o krásu!

Extra tip Než se pustíte do krášlení, připravte si ten božský nápoj, v překladu tekutý ananas, ten, o kterém tu celou dobu mluvíme. Budete potřebovat bílý rum, ananasový džus a kokosovou smetanu. Vše smícháte, doplníte ledem a můžete začít mlsat!

Kokosový olej vyživuje a chrání pokožku, zaskočí tedy jednoduše za tělové mléko. Bojuje proti ekzému, vráskám i striím, hodí se také jako pasta na zuby. Dá se použít místo odličovacího přípravku, současně může nahradit i lubrikační gel nebo balzám na rty. Na trhu je jich ale k dostání opravdu dost, který vybrat?

Ideální je sáhnout po nějakém oleji bez přísad a bez omezení účelu. Ten nejkvalitnější bio extra panenský olej bude dražší, ale s tím je potřeba počítat. Je to všestranný pomocník a nahradí vám i další produkty, takže ve finále zase až tak drahý není.

Ananasová zastávka

Zatímco o blahodárných účincích kokosového oleje většina z nás ví, to, co dokáže ananas, zůstává mnohým utajeno. Ano, je zdravý, doporučuje se při redukčních dietách, ale věděla jste třeba, že se dá jako funkční pomocník aplikovat na stařecké a pigmentové skvrny?

Nebo to, že s ananasovou šťávou si můžete posvítit na celulitidu? Stačí jen postižená místa pořádně vykartáčovat nebo prokrvit lufou a pak je zakapat šťávou. Následně se doporučuje omotat dané partie potravinářskou fólií a nechat aspoň půl hodiny pracovat, než je opláchnete.

Ananas obsahuje dva enzymy, které dopomáhají k pevné pleti. Dovede vzpružit ochablou pokožku, proto se hodí hlavně pro zralou pleť. Současně i čistí. Když smícháte ananasovou šťávu s řeckým jogurtem, získáte vitaminovou bombu s hydratačními účinky. Jako čisticí masku ji naneste na vyčištěnou pleť a nechte pět minut působit. Kdyby vám maska připadala moc tekutá, přidejte trochu kokosové mouky.

Ananas dále můžete využít i jako nástroj na jemný peeling. Stačí ho nakrájet na klínky a těmi obrušovat pokožku na bocích a zadečku. Na hrubou kůži na patách vyzkoušejte zjemňující zábal z rozmixovaného ananasu a tvarohu. Přidejte lžíci medu a nechte na chodidlech co nejdéle.