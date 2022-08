Krásná manikúra, sametově hebká pokožka, tak takto by měly vypadat ruce žen, které nepracují manuálně. Aspoň dřív se to tak tvrdilo, jenže se nějak zapomnělo na fakt, že i úřednice umývá nádobí, hrabe se v hlíně doma na zahrádce, občas čistí houby, které najde v lese, škrábe brambory k večeři nebo umývá podlahu. Bohužel, je to tak.

I když osm hodin rukama pohybujete jen po klávesnici počítače, neznamená to, že nedostanou ve zbytku dne pořádně zabrat. Kolikrát stačí prosté mytí, desetkrát za den je málo, nebo umývání nádobí. Průměrný člověk ho prý za život umyje až šestatřicettisíckrát! A právě voda se dokáže na rukou podepsat opravdu intenzivně!

Tak či onak, naším úkolem je pyšnit se ručkami královen. Takovými, které na první pohled vypadají, že nikdy nic nedělaly. Jak toho docílit?