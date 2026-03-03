Trpí vaše pleť jarní únavou? Nastartujte ji peelingem i vitaminy

Autor:
Jaro už o sobě dává vědět, zatím způsobem ne dvakrát příjemným: jarní únavou. Ta si vybírá daň i na naší kůži, která teď může být vysušená, zašedlá, mdlá, unavená i jinak ztrápená. Víte, jak ji probudit?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Nivea

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
17 fotografií

Podle statistik postihuje v závěru zimy jarní únava až tři ze čtyř lidí. Pokud k nim patříte, dobře víte, jak nepříjemné jsou její projevy: ztráta energie, podrážděnost, nesoustředěnost, letargie, ospalost, bolest hlavy i pocit totální únavy snad v každém kousku těla.

Podobné stavy navenek prozrazuje i náš vzhled. Vzepřete se jarní únavě a podpořte své zdraví i vizáž.

Pro boj s jarní únavou doporučují odborníci úpravu jídelníčku a životního stylu, dostatek tekutin, více fyzických aktivit i delší pobyt na čerstvém vzduchu, zvýšený přísun vitaminů a důležitých minerálů, příděl předjarního sluníčka nebo otužování. To všechno pomáhá i unavené pokožce, ale ta si přece jen žádá i něco navíc k tomu, aby se dostala do formy.

Pomozte si barvičkami

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Unavené tváři může pomoci i vhodné líčení. Sjednoťte tón pleti tónovacím či rozjasňujícím přípravkem, používejte vhodné korektory. Raději se vyhněte hutným make-upům a vyšším vrstvám líčidel, stejně jako použití výrazných barev i tvrdých kontur a linek.

Dobrými pomocníky jsou svěže meruňkové nebo jemně růžové tvářenky. Omlazenému vzhledu obecně prospěje jemnější líčení, barevné oční linky i řasenky místo černých, které mohou působit tvrdě v obličeji ztrápeném dlouhou zimou. Rty potěší lesky a rtěnky, které jsou výživné a pečující.

Pryč s hrubou kůží

Bojujete s hrubou, zrohovatělou kůží na rukou, patách, loktech, kolenou, nebo s lupénkou a suchými formami ekzémů kůže? Každý, kdo to zažil, ví, že to není snadný boj. Pomáhají masti a krémy, které pokožku regenerují, zklidňují a aktivují její vlastní regenerační procesy.

Koncentrovaná péče

Používání pleťových masek v kosmetické rutině je už pro mnoho žen samozřejmostí. Nejsou jen skvělým prostředkem, jak si dopřát chvíli klidu a relaxu, ale mají i zjevný benefit.

Vhodnou kombinací masek s dalšími kosmetickými přípravky můžete znásobit kvalitu péče a dosáhnout lepších účinků. Navíc výsledky masky jsou většinou vidět hned po použití.

Čisticí pěna na obličej pro normální pleť s inulinem, 95 % přírodních složek, cena 139 Kč
Jelly Job: multifunkční lesk na rty, s peptidy a třešňovým olejem pro vyhlazení a plný objem, cena 320 Kč
Dermokosmetické tonikum s extraktem z borůvek a kyselinou hyaluronovou, odlíčení a péče v jednom kroku, cena 647 Kč
Vůně lesa, harmonizující směs esenciálních olejů, vhodná do aromadifuzérů, v nosném základu (například k aromamasážím a do koupelí, cena 123 Kč
17 fotografií

Masku vybírejte podle toho, jaký konkrétní problém pleti chcete zrovna řešit. Pečlivě sledujte její složení, zejména máte-li citlivou pokožku. Na konci zimy se hodí především masky hydratační, rozjasňující, regenerační, výživné, třeba i jemně peelingové a nezapomínejte na noční, které mohou působit celou noc.

Čas pro aplikaci masky nastává po důkladném vyčištění a tonizaci pleti, protože jen tak do ní mohou účinné látky z masky proniknout snáze a důkladněji. Po aplikaci nezapomeňte obličej ošetřit. Pravidelné používání masek, vhodných pro typ a aktuální stav pleti, přispívá k tomu, že je dlouhodobě omlazená, ošetřená a zdravá.

Když pleť volá SOS

Co potřebuje unavený obličej se suchou pletí bez energie, s prohloubenými vráskami, kruhy a váčky pod očima, povadlými konturami?

  • Pravidelné, důkladné, ale velmi jemné a ohleduplné čištění ráno i večer.
  • Opatrný peeling: jeho četnost záleží na aktuálním stavu pokožky.
  • Hloubkovou hydrataci s použitím hydratačních sér, krémů, masek a dalších přípravků.
  • Vitaminy (hlavně C, D, A, E) a minerály (například zinek, hořčík, selen apod.), a to zevnitř i zvenku, nejen v potravě či doplňcích, ale také v kosmetických přípravcích.
  • Kyselinu hyaluronovou, která je klíčová pro hloubkovou hydrataci, zpevnění, oživení a výživu pleti. Váže velké množství vody, hodí se pro všechny typy pleti.
  • Krém, který uzamkne hydrataci v pokožce a ochrání ji během dne. Pro péči na přelomu zimy a jara se hodí zejména lehčí textury, které pleť nezatěžují, ale přesto ji vyživují a dostatečně chrání.
  • Ochranu před jarním sluníčkem (na tu bychom ostatně měli myslet celoročně a každodenně). Zvykněte si používat přípravky alespoň se SPF 30.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Tvůrčí rozlet vs. historická věrnost. Kostýmy v Bouřlivých výšinách budí vášně

Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila...

Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila debatu o tom, jak moc mají být dobové kostýmy historicky přesné. Zatímco část diváků mluví v případě amerického snímku...

Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?

Ilustrační snímek

Aby vztah fungoval a aby to v něm jiskřilo, musí se dostavit to, čemu lidově říkáme chemie. Jenže co když časem vyprchá jako pára nad hrncem, nebo se dokonce vůbec nedostaví? Přečtěte si příběhy...

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

Premium
ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

Odolají času a jsou trendy. Toto jsou stálice šatníku, seznamte se

Kotníčkové boty nejsou určeny jen pro náctileté, vypadají perfektně i ke...

Móda je proměnlivá, přesto v ní najdeme kousky, které odolávají času a patří mezi stálice šatníku. Pořiďte si základní kousky, jež vám budou dobře sloužit mnoho sezon.

Bolest zad není daň za věk. Kdy je čas ji řešit jinak než prášky?

Ve spolupráci
Na bolest zad jsou tu Lázně Teplice

Mnoho lidí po čtyřicítce bere ranní ztuhlost, tupý tlak v bedrech nebo občasné lupnutí v kříži jako nevyhnutelnou daň za věk. Pokud se však v takových chvílích spoléháte pouze na analgetika, problém...

3. března 2026

Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?

Panna

V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...

3. března 2026

Trpí vaše pleť jarní únavou? Nastartujte ji peelingem i vitaminy

ilustrační snímek

Jaro už o sobě dává vědět, zatím způsobem ne dvakrát příjemným: jarní únavou. Ta si vybírá daň i na naší kůži, která teď může být vysušená, zašedlá, mdlá, unavená i jinak ztrápená. Víte, jak ji...

3. března 2026

Chytrá volba pro moderní životní styl

Komerční sdělení
Chytrá volba pro moderní životní styl

Hledáte chutné, vyvážené a praktické řešení pro dny, kdy není čas vařit? Rio Mare Insalatissime přináší ideální kombinaci kvalitních surovin, skvělé chuti a maximálního pohodlí. Jsou ready to eat,...

2. března 2026

Samsung uvádí Galaxy S26 a Buds4. Chytřejší telefon i sluchátka

Komerční sdělení
Samsung představil novinky: nový AI telefon série Galaxy S26 i novou řadu...

Samsung rozšiřuje své portfolio o novou generaci chytrých zařízení. Nové telefony Galaxy S26 staví na proaktivní umělé inteligenci Galaxy AI, sluchátka Galaxy Buds4 pak cílí na prémiový zvuk, pohodlí...

2. března 2026

Co jíst, aby tělo fungovalo lépe? Vsaďte na tyto superpotraviny

Ilustrační fotografie

Vypadají jako běžné suroviny, ale nutričně patří k tomu nejlepšímu, co si můžete dopřát. Superpotraviny dodají tělu důležité vitaminy, minerály, vlákninu i zdravé tuky a pomáhají podpořit imunitu,...

2. března 2026

Barvy vám zvednou v zimě náladu. Oblečte pestrou módu

Hit z 90. let, kdy se nosila saka s výraznými vycpávkami, se znovu vrací do...

Začaly na vás s dlouhou zimou přepadat černé myšlenky? Nečekejte až na první jarní den. Rozsviťte si šatník, a s ním celý svět, veselými barvami.

2. března 2026

Daňhelová: Herectví je diagnóza. Neventilovaná kreativita dramatizuje život

Herečka Anna Jiřina Daňhelová

Můžete ji znát ze sociálních sítí jako Daňhelindu, z komedie Milion nebo ze seriálu Bratři a sestry. Herečka Anna Jiřina Daňhelová na sebe upozornila virální zpovědí o umělecké frustraci. Dnes její...

2. března 2026

Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem,...

1. března 2026

Když je pleť na nervy. Stres se podepisuje i na naší pokožce

Ilustrační snímek

Věděla jste, že jsou kůže a nervová soustava velmi úzce propojené? Stres, emoční přetížení, nedostatek spánku i dlouhodobé napětí se tak velmi rychle projeví na kvalitě pokožky. Poradíme vám, jak o...

1. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

Premium
ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

1. března 2026

Sny jako zrcadlo duše: Co nám chtějí říct

Komerční sdělení
Sny nejsou náhoda. To, co přes den potlačujeme, se v noci vrací, říká Petra...

Březen patří spánku a snům – a není to náhoda. 13. března si připomínáme Mezinárodní den spánku, zároveň přichází jarní únava a změna času. Právě v tomto období je náš nervový systém citlivější,...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.