Podle statistik postihuje v závěru zimy jarní únava až tři ze čtyř lidí. Pokud k nim patříte, dobře víte, jak nepříjemné jsou její projevy: ztráta energie, podrážděnost, nesoustředěnost, letargie, ospalost, bolest hlavy i pocit totální únavy snad v každém kousku těla.
Podobné stavy navenek prozrazuje i náš vzhled. Vzepřete se jarní únavě a podpořte své zdraví i vizáž.
Pro boj s jarní únavou doporučují odborníci úpravu jídelníčku a životního stylu, dostatek tekutin, více fyzických aktivit i delší pobyt na čerstvém vzduchu, zvýšený přísun vitaminů a důležitých minerálů, příděl předjarního sluníčka nebo otužování. To všechno pomáhá i unavené pokožce, ale ta si přece jen žádá i něco navíc k tomu, aby se dostala do formy.
Pomozte si barvičkami
Unavené tváři může pomoci i vhodné líčení. Sjednoťte tón pleti tónovacím či rozjasňujícím přípravkem, používejte vhodné korektory. Raději se vyhněte hutným make-upům a vyšším vrstvám líčidel, stejně jako použití výrazných barev i tvrdých kontur a linek.
Dobrými pomocníky jsou svěže meruňkové nebo jemně růžové tvářenky. Omlazenému vzhledu obecně prospěje jemnější líčení, barevné oční linky i řasenky místo černých, které mohou působit tvrdě v obličeji ztrápeném dlouhou zimou. Rty potěší lesky a rtěnky, které jsou výživné a pečující.
Pryč s hrubou kůží
Bojujete s hrubou, zrohovatělou kůží na rukou, patách, loktech, kolenou, nebo s lupénkou a suchými formami ekzémů kůže? Každý, kdo to zažil, ví, že to není snadný boj. Pomáhají masti a krémy, které pokožku regenerují, zklidňují a aktivují její vlastní regenerační procesy.
Koncentrovaná péče
Používání pleťových masek v kosmetické rutině je už pro mnoho žen samozřejmostí. Nejsou jen skvělým prostředkem, jak si dopřát chvíli klidu a relaxu, ale mají i zjevný benefit.
Vhodnou kombinací masek s dalšími kosmetickými přípravky můžete znásobit kvalitu péče a dosáhnout lepších účinků. Navíc výsledky masky jsou většinou vidět hned po použití.
Masku vybírejte podle toho, jaký konkrétní problém pleti chcete zrovna řešit. Pečlivě sledujte její složení, zejména máte-li citlivou pokožku. Na konci zimy se hodí především masky hydratační, rozjasňující, regenerační, výživné, třeba i jemně peelingové a nezapomínejte na noční, které mohou působit celou noc.
Čas pro aplikaci masky nastává po důkladném vyčištění a tonizaci pleti, protože jen tak do ní mohou účinné látky z masky proniknout snáze a důkladněji. Po aplikaci nezapomeňte obličej ošetřit. Pravidelné používání masek, vhodných pro typ a aktuální stav pleti, přispívá k tomu, že je dlouhodobě omlazená, ošetřená a zdravá.
Když pleť volá SOS
Co potřebuje unavený obličej se suchou pletí bez energie, s prohloubenými vráskami, kruhy a váčky pod očima, povadlými konturami?
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.