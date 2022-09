Většina z nás má tendenci zaměřovat se spíše na to, co se nám na sobě nelíbí, než plesat nad tím krásným. Říká se, že kotníky a zápěstí jsou tím, co na ženském těle nepodléhá takové kritice, ovšem ten zbytek už je přímo pod palbou. Existuje nespočet triků, jak se s vlastními nedostatky poprat. Přinášíme návrh na řešení těch nejčastějších ženských trápení.

Velké a malé věci

Skrýt široký nos nebo naopak zvětšit malá prsa lze pomocí barev. Budete potřebovat make-up, bronzer či korektor, jeden v tmavším, druhý ve světlejším odstínu. To, co chcete upřednostnit, bude světlé. To, co maskujete, tmavé. V případě širokého nosu tedy nanášíte tmavší odstín po stranách nosu a na střed půjde světlejší.

Když si chcete vylepšit výstřih, tmavá barva přijde na klíční kosti a na horní oblouk ňader, světlá na zbytek, který je vidět.

Hluboká vráska

Trápí vás začínající vráska mezi obočím? Taková ta opravdu ošklivá a obrovská? S botoxem počkejte a pořiďte si lepicí pásku. Nejlépe tu, co používají lékaři, aby vám nepodráždila pleť. Každý večer, než půjdete spát, na vrásku aplikujte hydratační krém. Pak ji vyhlaďte prsty a podržte tak, aby byla napjatá. V ten moment na ni nalepte kousek pásky a hurá do hajan! Jen pozor, abyste přilepovala mimo natřené místo, na tom by páska nedržela. Výsledky jsou patrné po měsíci každodenního lepení, svaly v obličeji se díky pásce naučí odpočívat.