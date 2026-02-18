Do větru i mrazu. Pleť teď potřebuje víc než jen základní krém

Někdy se to tak přihodí, že pleť potřebuje víc než jen základní péči. Ale ne zase radikální změnu! Prostě jen žádá intenzivní podporu. Umíte ji?
foto: Sinsay

Možná to znáte i vy, obzvlášť v zimních měsících se tato nepříjemnost často přihodí. Podíváte se do zrcadla a vidíte, že to není ono.

Ano, i pleť má občas chvíle, kdy se ozve a žádá o pozornost. Je unavená, šedá, citlivá a napjatá, ztrácí jas. Reaguje citlivěji než obvykle, objevují se na ní drobné šupinky. Signály, které vysílá, jsou celkem jasné: Běžná rutina už nestačí.

Tři směry

Jak jí pomoci? Zaměřte se na tři strategické body.

  • Obnova: Je-li narušená kožní bariéra, která představuje základ ochrany, pleť reaguje pnutím, štípáním, začervenáním nebo zvýšenou citlivostí. Intenzivní péče začíná právě tady. Sáhněte po hutnějších krémech, které vytvoří ochrannou vrstvu, a vybírejte přípravky s ceramidy. Doplnit je nezbytné i lipidy, v každém případě je vhodné naordinovat jí také klid. Žádné agresivní přípravky, co nejméně kroků, minimum parfemace, aby nedošlo k dalšímu podráždění.
  • Hydratace: Když chybí voda, pleť působí mdle a je jako papír, to je pak nutný okamžitý hydratační zásah. Vázat vodu a udržet ji v pleti zvládne kyselina hyaluronová, pomoc nabídne i glycerin, urea nebo aloe vera. Ideální je postupovat ve dvou krocích, tedy nanést krém i sérum, pleť bude záhy pružnější a barevně lépe sjednocená.
  • Regenerace: Během noci se pleť pouští do „oprav“, proto je tak důležitý spánek, aby regenerace mohla zdárně započít. Výhodou je, že večer se zvyšuje propustnost kožní bariéry, a to se hodí, protože se tím usnadňuje vstřebávání kosmetických přípravků. I proto je možné zahájit boj o zdravou pleť pod vlajkou intenzivní péče.
    Prospěšný je retinol, peptidy, antioxidanty i zklidňující složky. Dopřejte si také častěji pleťové masky, tu nejrychlejší a nejintenzivnější ne pomoc, která bude mít okamžitý efekt.

Článek vznikl pro časopis Tina.

