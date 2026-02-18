Možná to znáte i vy, obzvlášť v zimních měsících se tato nepříjemnost často přihodí. Podíváte se do zrcadla a vidíte, že to není ono.
Ano, i pleť má občas chvíle, kdy se ozve a žádá o pozornost. Je unavená, šedá, citlivá a napjatá, ztrácí jas. Reaguje citlivěji než obvykle, objevují se na ní drobné šupinky. Signály, které vysílá, jsou celkem jasné: Běžná rutina už nestačí.
Tři směry
Jak jí pomoci? Zaměřte se na tři strategické body.
- Obnova: Je-li narušená kožní bariéra, která představuje základ ochrany, pleť reaguje pnutím, štípáním, začervenáním nebo zvýšenou citlivostí. Intenzivní péče začíná právě tady. Sáhněte po hutnějších krémech, které vytvoří ochrannou vrstvu, a vybírejte přípravky s ceramidy. Doplnit je nezbytné i lipidy, v každém případě je vhodné naordinovat jí také klid. Žádné agresivní přípravky, co nejméně kroků, minimum parfemace, aby nedošlo k dalšímu podráždění.
- Hydratace: Když chybí voda, pleť působí mdle a je jako papír, to je pak nutný okamžitý hydratační zásah. Vázat vodu a udržet ji v pleti zvládne kyselina hyaluronová, pomoc nabídne i glycerin, urea nebo aloe vera. Ideální je postupovat ve dvou krocích, tedy nanést krém i sérum, pleť bude záhy pružnější a barevně lépe sjednocená.
- Regenerace: Během noci se pleť pouští do „oprav“, proto je tak důležitý spánek, aby regenerace mohla zdárně započít. Výhodou je, že večer se zvyšuje propustnost kožní bariéry, a to se hodí, protože se tím usnadňuje vstřebávání kosmetických přípravků. I proto je možné zahájit boj o zdravou pleť pod vlajkou intenzivní péče.
Prospěšný je retinol, peptidy, antioxidanty i zklidňující složky. Dopřejte si také častěji pleťové masky, tu nejrychlejší a nejintenzivnější ne pomoc, která bude mít okamžitý efekt.
Článek vznikl pro časopis Tina.