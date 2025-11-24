Módní a kosmetické trable: nepovedené detaily kazí dojem

Ať už jde o nepadnoucí hadříky nebo různé potíže se zkrášlovacími přípravky, věřte, že nic není ztraceno, na každý problém se najde řešení!
ČERNÉ S MALÝM PODPATKEM, www.deichmann.com, 1299 Kč

ČERNÉ S MALÝM PODPATKEM, www.deichmann.com, 1299 Kč | foto: Deichmann

ČERNÉ S PŘEZKOU, www.answear.cz, 2398 Kč
ČERNÁ VESTA, www.nila.cz, info o ceně v obchodě
VÍNOVÉ SAKO, www.marksandspencer.com, 2399 Kč
ŠEDÁ VESTA, www.primark.com, 470 Kč
Mnohdy to jsou jenom „maličkosti“, ale bohužel právě tyto detaily dovedou nejen zkazit celý jinak dokonalý look, ale taky řádně zamávat se sebevědomím. V saku, které by mohlo být užší, nebo bez rtěnky se můžete cítit nesvá – a to zkrátka není žádoucí.

Naštěstí existují jednoduché vychytávky, které dovedou krizi zažehnat a vás zase vystřelit na výsluní. Tak jdeme na to? Časté peripetie dokážeme společně napravit za pár minut, přesvědčte se!

Nezapnutelné kozačky

Kozačky jsou in, ale pokud vám otékají nohy nebo trochu přiberete, stane se z nich spíš důvod k depresi, prostě do nich nohu nenacpete – respektive zip nejde zapnout. U umělé kůže, která je lehce elastická, se to dá vyřešit tak, že zip zapnete, kam to jde, a potom botu vždy shrnete o kousek níž, opět posunete zipem a zase ji stáhnete trochu dolů, až zapnete celou botu. Pak ji už jen vytáhnete nahoru.

Úprava vesty

Vestičky na tělo v pánském stylu jsou hodně in, jenže ne vždy úplně sedí. Pokud je vám vesta volná, z rubu ji v zadní části, cca v oblasti pasu, nařaste zavíracím špendlíkem. Hned bude lépe sedět a ještě oživíte zadní díl řasením.

Rukávy nahoru

Vyhrnuté rukávy u saka či košile jsou skvělá vychytávka, vmžiku dovedou udělat pěknou postavu. Ale domluvit jim, aby držely nahoře, je někdy nadlidský úkon. V tomto případě budete potřebovat dvě gumičky. Nějaké pružnější, aby vás neškrtily, a ty si prostě na rukávy navlékněte a látku přes ně nařaste tak, aby celý rukáv vyjel nahoru. Pokud jde o košili s manžetou, neskládejte ji na varhánky. Spíš rukáv ohněte jednou, ale pořádně, a pak otočte manžetu dolů a zapněte ji. Rukáv tak bude držet v té správné poloze.

Kouzlo s šátkem

Odstává vám na prsou košile? Není hezké, když se látka mezi knoflíky krabatí. No, tak to zkuste jinak. Za podprsenku si umístěte menší šátek, který se stylově hodí ke košili – pak ji klidně můžete nechat na hrudi rozepnutou a pořád to bude působit elegantně.

A co vaše pleť?

Vychytávek není nikdy dost a těch, které vám mohou usnadnit užívání rozličných přípravků a produktů pro krásnější vzhled, je potřeba znát hodně.

Zkrocená kosmetická čelenka

Tyhle čelenky používané při péči o pleť nebo nanášení make-upu si oblíbila řada žen. Jsou heboučké, chlupaté, mají velkou mašli a vypadají jako pro malé princezny. Jenže ta mašle není určená na zdobení. Čelenka se nenosí mašlí nahoru - kdepak, mašle patří dolů, na krk. Do ní zamotáte delší vlasy, aby vám nepřekážely, když si budete chtít aplikovat přípravky na krk a do oblasti dekoltu.

Rtěnka na zubech

Krásně si nalíčíte rty, vypadá to nádherně, ale pak se ukáže, že půlka rtěnky se vám obtiskla na přední zuby. A ruku na srdce, to už tak skvěle nevypadá. Když si však mezi rty hned po aplikaci rtěnky vložíte vatovou tyčinku a přebytek líčidla opatrně „vysunete“ ven, zůstane nežádoucí barva na tyčince, nikoliv na zubech.

Maskování povislých víček

Namalovat víčka, která to „táhne dolů“, není úplně jednoduché, nicméně jde to. Nejprve použijte na celé víčko neutrální odstín a pak kolem vnější poloviny oka vykreslete tmavším tónem tvar písmene V. Barvu nanášejte podél záhybu na víčku až k vnitřnímu koutku oka - tam ji lehce protáhněte nahoru. Lze použít i linky, ale spíš jinou barvu než černou, ta by mohla působit moc tvrdě.

Málo make-upu

Nehezké slepení

Slepila vám řasenka řasy? Lze to vylepšit i bez odličování. Stačí si na čistý kartáček nanést trošku oleje a řasy jím zlehka rozčesat. Pak můžete případně nanést novou vrstvu řasenky.

Občas se to jednoduše přihodí... Hlavně u neprůhledných nádob si prostě včas nevšimnete, že došel primer nebo make-up. U olejových produktů je to definitivní konec, ale u těch ostatních? No, nemělo by se to dělat, ale pro jednou se svět určitě nezhroutí, že!

Stačí trocha vody, zbytek přípravku plus napěňovač mléka na baterky. Smíchejte, napěňte a vznikne vám pěna, které bude dost na to, aby vám pomohla přežít chvíle, než si pořídíte férový nový přípravek.

Bez rtěnky, ale s nalíčenými rty

Vyrazíte na výlet pouze se základní výbavou, načež s hrůzou zjistíte, že by se vám tuze hodila rtěnka, která ale zůstala doma.

Tak jo, co teď? Stačí trocha vazelíny a k ní přidat malinko práškové červené tvářenky. Spojte a můžete aplikovat na rty, které záhy získají barevný šmrnc.

Článek vznikl pro časopis Tina.

