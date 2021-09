Konopí je v kosmetické péči skutečně velkým trendem současnosti. A je to z jednoho prostého důvodu. Olej z konopí má prokazatelné pozitivní účinky na pleť a celkově pokožku celého těla. Za vším stojí látka zvaná CBD, čili kanabinoid. Nejde o produkt získaný z tradiční marihuany, jak se možná domníváte. Mezi marihuanou a CBD je totiž značný rozdíl. CBD konopí obsahuje pouze stopové množství THC, proto nemá známé psychotropní účinky.

Hit, který opravdu pomáhá

Olej CBD se získává šetrným lisováním semínek rostliny. Je plný blahodárných látek, například omega-3 a 6 mastných kyselin, esenciálních polynenasycených mastných kyselin (PUFA), obsahuje také kyselinu gama-linolenovou (GLA).

V konopném oleji nalezneme také ceramidy a tuky, které umí regulovat hydrataci pleti. Kanabidiol má také schopnost zpomalovat buněčné stárnutí, proto od něj v kosmetice můžete čekat opravdu dlouhodobý antiage efekt. Tento fantastický přírodní koktejl má zkrátka samé blahodárné účinky. Mezi největší kosmetické benefity patří, že je hypoalergenní, hydratuje, působí protizánětlivě a antibakteriálně, zklidňuje a redukuje začervenání. Působí tak proti akné, napomáhá při léčbě ekzémů, lupénky a dalších kožních problémů, je vhodný i na velmi citlivou pleť.

Produkty s obsahem konopných složek jsou ideální volbou především pro dámy s kožními problémy a citlivou pokožkou.

Na trhu se však ale začíná pomalu objevovat další „zlatý grál“ v péči o pleť, tím je látka kanabigerol, ve zkratce CBG. CBG je nyní z konopných látek tou nejdražší, protože konopí ji produkuje ve velmi malých procentech. Je také nesmírně obtížné kvalitní CBG sehnat. Konopáři mu dokonce dali název konopné zlato. „Věřím, že za pár let se CBG stane hlavním kanabinoidem, který si ženy oblíbí pro jeho analgetické, zklidňující a antiseptické účinky,“ říká Jiří Stabla, zakladatel kosmetické značky Kanabigerol.

Na co si dát pozor?

S konopnými výrobky se opravdu roztrhl pytel. Ovšem, není všechno zlato co se třpytí. Pří výběru kosmetické péče z konopí zjistěte, jak a kde se konopí použité do produktů pěstuje. Tato rostlina má úžasnou schopnost čistit půdu, to však v důsledku znamená, že vytahuje z půdy nežádoucí látky, například těžké kovy. Proto je její původ je zásadní. Nejlepší konopí je pěstováno v BIO kvalitě, pokud možno lokálně. Toto by mělo z části zaručit kvalitu, pak už jen záleží na zpracování produktu a na jeho případných dalších ingrediencích.

V tomto ohledu je žádoucí správný výběr pečujícího výrobku.

U kosmetiky se zaměřte na celé složení produktu. Správná kompozice krému či masti je naprosto klíčová. „Produkt, který obsahuje jako hlavní složku vazelínu (petrolatum) a CBD (cannabidiol) ztrácí léčivý potenciál konopí, vzhledem k tomu, že vazelína, nesoucí CBD, zůstane na povrchu kůže a nemá schopnost proniknout do hlubších vrstev pokožky, kam je třeba CBD doručit,” radí Vladimír Pažítka ze společnosti Cannor, který nedaleko Plzně pěstuje vlastní technické konopí v bio kvalitě a získává z něj olej s cennými látkami.

Víc než jen dobrá nálada

Velký boom zažívají taktéž CBD oleje ve formě kapek určené k orálnímu užití. Ty se prodávají v mnoha formách koncentracích. Ani CBD kapky neobsahují psychoaktivní složky, takže není třeba se jich bát. Než se ale podíváme na odborné doporučení, řekněme si, proč jsou tyto kapky tak oblíbené.

V první řadě jde o produkt bez jakýchkoliv vedlejších účinků po pozření. CBD olej je bez jakékoliv nadsázky životabudičem. Jak už víme, zlepšuje stav pleti, zpomaluje proces buněčného stárnutí. Napomáhá také normální činnosti svalů, kloubů, srdce, podporuje správnou funkci imunitního systému. Vykazuje pozitivní účinky v boji s výkyvy nálad, depresí, úzkostí a jinými duševními poruchami. Zmírňuje bolesti hlavy, migrény, menstruační obtíže, problémy spojené s přechodem.

Z CBD olejů vybírejte ty, které obsahují full spectrum, tedy přírodní extrakty. Plnohodnotné koktejly vám dají více než jeden izolovaný kanabinoid.

Díky CBD oleji budete také lépe usínat, spánek jako takový bude kvalitnější a hlubší. CBD se osvědčilo i coby „urychlovač“ hojicích procesů po operacích. Kanabinoidy blokují receptory CB1, dochází tak ke snižování hmotnosti, samozřejmě pouze užívání kapek nestačí! CBD kapky ocení i pacienti s artritidou, roztroušenou sklerózou, epilepsií, Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou. Výčet pozitiv je u kapek vskutku rozsáhlý.

Rada: Jestliže s CBD začínáte a chcete jej užívat jen pro podporu imunitního systému, pětiprocentní olej bude naprosto dostačující. Pokud vás ale trápí úzkosti, nespavost, popřípadě máte jiné zdravotní problémy, doporučuje se užívání vícekoncentrovaných olejů s 10 až 15 procenty. Před zakoupením CBD oleje doporučujeme konzultaci s odborníky.