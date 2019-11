Probiotické nápoje Chlebový kvas

Na cca 1 litr: Asi 250 g zrn klasické pšenice nebo špaldy máčejte přes noc ve studené vodě ve vysoké nádobě (musí bobtnat minimálně osm hodin). Pak je přendejte do síta a pečlivě propláchněte. V sítu je nechte přikryté další 2 dny klíčit a každý den je přibližně 2–3krát propláchněte. Potom je nechte důkladně okapat. Naklíčené zrní dejte do čisté velké nádoby a přilijte 1 litr vody. Nádobu zakryjte ubrouskem nebo utěrkou a připevněte gumičkou. Takhle ji nechte stát 2 dny při pokojové teplotě. Nakonec tekutinu slijte přes jemné síto do čisté lahve. V lednici nápoj vydrží 5 dní. Doba přípravy: asi 4 dny Vodový kefír Na cca 1 litr: Do vysoké nádoby nalijte 1 litr vody a přidejte 80 g cukru. Dřevěnou lžící roztok míchejte tak dlouho, až se cukr úplně rozpustí. Potom do tekutiny vmíchejte 2–3 lžíce krystalů vodového kefíru (takzvané tibi krystaly), 20–30 g rozinek a 1–2 plátky chemicky neošetřeného citronu. Nádobu postavte na teplé místo a uzavřete jenom lehce, aby tvořící se kyselina uhličitá měla kudy unikat. Přibližně po 2–3 dnech je kefírový nápoj hotový, v ledničce vám vydrží až 4 týdny. Důležité upozornění: Kefírové krystaly nesmějí přijít do kontaktu s kovem! Doba přípravy: asi 2–3 dny