Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů

Advertorial   14:00 – ADVERTORIAL

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů. | foto: Archiv: Klenoty Aurum

Diamanty jsou symbolem elegance, výjimečných okamžiků i nadčasové krásy. Dnes však získávají novou podobu.

Klenoty Aurum představují svou první kolekci laboratorních diamantů, která spojuje tradiční šperkařské řemeslo s inovativním přístupem a přináší zákazníkům další možnost, jak si dopřát diamantový šperk.

Tenisový náramek s laboratorními diamanty za 29 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Laboratorní diamant je skutečný diamant. Má stejné chemické složení i tvrdost. Rozdíl spočívá pouze v jeho původu. Vzniká v kontrolovaném prostředí, které věrně napodobuje podmínky, za nichž se diamanty tvoří v přírodě.

Náušnice s laboratorními diamanty za 11 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Nová kolekce Klenoty Aurum nabízí nadčasové šperky, které staví na čistém designu a kráse samotného diamantu. V nabídce najdete elegantní náušnice, jemné přívěsky i prsteny, které snadno doplní každodenní outfit a současně obstojí i při výjimečných příležitostech. Díky minimalistickému pojetí se jednotlivé šperky stávají dlouhodobou součástí osobního stylu své nositelky.

Prsten s laboratorními diamanty za 6 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Laboratorní diamanty představují jednu z nejvýraznějších inovací současného šperkařství a stále více rezonují také ve světě módy. Oslovují zákazníky, kteří vedle estetiky oceňují transparentnost, technologický pokrok a možnost informované volby.

Náhrdelník s laboratorními diamanty za 8 990 Kč

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Klenoty Aurum tak otevírají novou kapitolu své nabídky. Kolekce laboratorních diamantů zachovává vše, co od diamantových šperků očekáváme, oslnivý třpyt, precizní zpracování i nadčasovou eleganci. Současně přináší moderní pohled na luxus, který reflektuje potřeby a preference dnešní generace žen.

Více informací o kolekci laboratorních diamantů najdete na webu Klenoty Aurum.

Nejčtenější

Vážit se musel ve sběrných surovinách. Peter se projedl k 218 kilogramům

Peter byl dojatý, Extrémní proměny mu daly hodně, nový řád, novou chuť do...

Před pár lety Peterovi diagnostikovali srdeční arytmii. Bál se, že zemře, a proto se snažil co nejvíce se šetřit. Začal užívat velké množství léků, přestal se hýbat a útěchu hledal v tučném jídle....

Už jsme klidnili vášeň. Sex na záchodě za to nestojí, vypráví letuška Emirates

Hostem podcastu NA KAFI byla bývalá letuška Emirates Marika Mikušová

Jakého pasažéra mají letušky na palubě letadla nejraději? Spícího. Vtip, který koluje mezi palubním personálem, občas není daleko od pravdy. Podle bývalé letušky společnosti Emirates Mariky Mikušové...

Člověka určují vztahy, práce vás nepohladí, míní Zdeňka Žádníková Volencová

Zdeňka Žádníková Volencová

Proslavila ji role Ivany v seriálu Rodinná pouta, už dávno však není jen úspěšnou herečkou. Zdeňka Žádníková Volencová vypráví o rozmanitosti svých profesí i o blížícím se festivalu, který již po...

Týdenní horoskop od 27. července: Ryby čeká láska, Lvi budou vyjednávat

ilustrační snímek

Úplněk ve Vodnáři zamíchá kartami a mnohým znamením pomůže podívat se na život z nové perspektivy. Někdo dostane druhou šanci v lásce, jiný bude řešit finance, zdraví nebo vztahy v rodině. Podívejte...

Nemoc z přepychu? Dna trápí stále víc lidí, nejen milovníky masa a alkoholu

Ilustrační fotografie

V minulosti bývala označována jako nemoc bohatých, protože souvisí s nadměrnou konzumací jídla a alkoholu. Dnes dnou neboli pakostnicí trpí lidé napříč společností, rizikový je především věk mezi...

Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů

Advertorial
Klenoty Aurum představují kolekci laboratorních diamantů.

Diamanty jsou symbolem elegance, výjimečných okamžiků i nadčasové krásy. Dnes však získávají novou podobu.

27. července 2026

Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare

Komerční sdělení
Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare a vyhrajte iWatch Series 11 nebo...

Léto, pohyb, dobré jídlo a odměny, které potěší každý aktivní den. Značka Rio Mare přichází s novou letní soutěží, ve které můžete od 1. 7. do 31. 8. 2026 vyhrát stylové iWatch Series 11 nebo každý...

27. července 2026

Týdenní horoskop od 27. července: Ryby čeká láska, Lvi budou vyjednávat

ilustrační snímek

Úplněk ve Vodnáři zamíchá kartami a mnohým znamením pomůže podívat se na život z nové perspektivy. Někdo dostane druhou šanci v lásce, jiný bude řešit finance, zdraví nebo vztahy v rodině. Podívejte...

27. července 2026

Proč je chůze naboso tak příjemná? Dokonale uvolní celé tělo

Ilustrační snímek

Zujte si boty, kdy to jen jde! Jednoduchý letní zvyk vám pomůže posílit svaly a uvolnit se. Navíc je dobrým lékem na držení těla.

27. července 2026

Blond, zrz, krátké, rozpuštěné. Co prozradí střih a barva vlasů o své nositelce

Ilustrační snímek

Platí snad, že co střih, to jiná povaha? Může o vás účes naznačit okolí víc, než by se vám líbilo? A co vy sama, najdete se? Pojďme se podívat na to, co o nás prozradí naše vlasy a účesy.

27. července 2026

Nemoc z přepychu? Dna trápí stále víc lidí, nejen milovníky masa a alkoholu

Ilustrační fotografie

V minulosti bývala označována jako nemoc bohatých, protože souvisí s nadměrnou konzumací jídla a alkoholu. Dnes dnou neboli pakostnicí trpí lidé napříč společností, rizikový je především věk mezi...

27. července 2026

Mluvte jako řečníci. Procvičte mluvidla, logoped vám pomůže i v dospělosti

Ilustrační snímek

Máte pocit, že vás lidi málo poslouchají? Chtěli byste víc zabodovat v komunikaci, lépe oslovit ostatní? Pracujte i se svým hlasem, logoped vám pomůže.

26. července 2026

Sbírala Oscary i politické body. Jak chudá dívka dobyla britský parlament

Herečka Glenda Jacksonová (14. března 1965)

Prožila dětství ve velké chudobě, což ji navždy ovlivnilo. Celý život tíhla k levici. Britská herečka Glenda Jacksonová získala dva Oscary, ale aktivně se věnovala i politice, proslula hlavně jako...

26. července 2026

Jedna nateklá noha po dovolené? Tento příznak může znamenat trombózu

Ilustrační fotografie

Letní dovolená bývá symbolem odpočinku, ale dlouhé hodiny strávené v autě nebo letadle mohou představovat zátěž pro naše žíly. Horko, nedostatek pohybu i dehydratace zvyšují riziko otoků a v...

26. července 2026

Večerní sklenička. Kdy jde ještě o relax a kdy už o problém

Ilustrační fotografie

Víno po práci či pivo u televize. Chvíle pohody a odpočinku, která se ale může nenápadně změnit v závislost. Zkuste si představit večer bez skleničky. Jde to ještě snadno?

25. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krupička, nudle s mákem, buchtičky. Z dětského talíře na menu trendy bister

ilustrační snímek

Jako děti jsme je milovali a ve školní jídelně si chodili přidávat, dneska už ale po sladkých obědech nijak extra netoužíme. Řízek je prostě řízek, o tom žádná. Přesto se z dětského talíře hity naší...

25. července 2026

Horoskop pro každé znamení na 31. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Jaké dny nám hvězdy předpovídají na přelomu července a srpna? Berani, vy si dáte na první místo vztahy. A pokud ne, tak se samy přihlásí. Uvědomíte si, co pro vás lidi znamenají. Váhy, vy se na...

25. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.