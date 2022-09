Pleteniny ve všech svých podobách patří ke stálicím módního pole. A právě nyní opět nastává jejich čas. Než se ovšem zachumláte do hřejivého kašmírového roláku, zvolte šikovného trendy pomocníka, kterým kardigan rozhodně je. Kromě toho, že jde o celoroční záležitost, rozumí si opravdu se všemi styly, sluší všem postavám a jde o klasiku, co ze světa trendů nikdy nezmizí.

Kardigany oceníte po celý rok, ale zvláště pro přechodné období a první podzimní dny jsou ideální volbou.

Malá versus velká

Ač jsou kardigany účelným oděvem a nemusíte nad jejich výběrem tolik přemýšlet, přesto vezměte v potaz vlastní tělesné proporce. Nevhodně zvolený střih, stejně jako u každého kousku oblečení, dokáže postavu lichotivě zdůraznit či naopak vašemu vzhledu uškodit. U kardiganů je základem délka.

Pokud jste nenarostla do výšky, pak vybírejte modely končící maximálně nad koleny. Ideální délka je považována od boků do poloviny stehen. Ovšem v případě, že máte plnější linie a střední část těla je dominantnější, zamaskujte problém kardiganem končícím pod zadečkem.

Patříte k těm, co se pyšní 170 cm a více centimetry výšky? Tak to máte volnou ruku při výběru. Můžete si pořídit kardigan kratší i ten v maxi provedení. Určitě se nebojte prodloužených délek. Ty jsou módním hitem, vypadají šmrncovně a navíc tělo lépe ochrání před chladem.

Rada: Nejde ovšem jen o výšku, nezapomínejte ani na zdůraznění pasu. Ne všem ženám sluší rozevláté střihy. Dodejte horní a dolní polovině těla symetrii a kardigan v pase přepásejte.

Ať dáváte přednost vkusnému minimalismu, nebo naopak módní divočině, kardigan by vám chybět neměl.

Fantazii se meze nekladou

S kardigany se skvěle pracuje. Lze je propojit s outfity ryze elegantními, stejně jako s těmi ležérními či dokonce sportovními. Ano, kardigan vypadá skvěle i v kombinaci s legínami a mikinou. Samozřejmě zohledněte, jaký módní styl preferujete a podle toho se prohlédněte po šikovném svrchním oděvu.

Nikdy nic nezkazíte nadčasovým minimalistickým počinem. K těm patří kardigany v neutrální barevnosti a jednoduchém střihu, bez přemíry zdobných prvků. Jestli dáte přednost tradičnímu úpletu, lehké bavlně, teplákovině, modelu s kapucí, či bez ní, to už záleží jen na vás. Zkuste ale zvolit takový kardigan, který se stane dominantním prvkem chytrého a snadno kombinovatelného šatníku.

Jestli je nějaký kousek opravdovou módní stálicí, jež je maximálně praktická a variabilní, pak je to právě kardigan.

Kromě nenápadných kardiganů nalezneme v obchodech i modely nápaditějšího rázu. Ty nesou divoké barvy, vzory a zdobnější akcenty, mají asymetrické střihy. Hojně se vyskytující je trend poslední doby, ke kterému patří propínací retro varianty či kardigany působící jako charakteristické kousky z dílny legendární Coco Chanel.

Kardigan připomínající kousek ze skříně vaší babičky se taktéž snadno kombinuje, ač to tak na první pohled nevypadá. Přesto, že vypadá jako ze staré školy, skvěle se přátelí s moderními materiály, jako je kůže, koženka a satén. Perfektně vynikne se šaty ve stylu noční košilky, s denimovou košilí či basic trikem. Důležité je pomyslnou nostalgii „rozbít“.

Sofistikovanější kardigany s puncem luxusu,které se tváří jako elegantní tvídový kousek, si můžete dovolit obléci nejen s kostýmovými kalhotami či pouzdrovou sukní. Velmi působivě vypadají i s nenucenou módou. Pokud tento počin zakomponujete do ležérního outfitu, vdechnete tím kreaci nápad.

Kardigan vypadá skvěle i tehdy, kdy jej navrstvíte hned s několika svrchními oděvy.

Zima si na vás nepřijde

Dnes sice můžete vynést kardigan pouze na tričko, tílko, šaty s krátkým rukávem, ale co až teploty budou nižší a nižší? I tehdy praktického módního pomocníka oceníte. Můžete ho příjemně navrstvit.

Kardigany se nosí pod kožené i džínové bundy, ale i přes ně, lze je také propojit s dalším pleteným svrškem. V ženštějším stylu odívání vynikne kardigan navrstvený na teplejší šaty a sukně, kdy ho doplníte o široký pásek, který usadíte vysoko do pasu a kolem ramen přehodíte teplou velkou šálu.

Delší kardigany v opravdu chladných dnech ochrání tělo před mrazem, pokud budou ukryté pod zatepleným kabátem. Tento fígl oceníte zvláště tehdy, kdy v marastu dorazíte promrzlá do práce či domů. Zabalit se do kardiganu a mít v rukách hrnek teplého čaje, to je k nezaplacení.