Jak prát: Manšestr

Manšestráky ponořte do vlažné vody s tekutým pracím gelem a vyperte. Důkladně vymáchejte nejdříve v teplé a potom ve studené vodě. Vždy je pověste tak, aby voda stékala po směru vlasu. Dříve než uschnou, opatrně je vytáhněte do původního tvaru. Po uschnutí je po rubu vyžehlete žehličkou zapnutou na střední teplotu. Džínovinu

Nejlepší je prát džíny ručně ve vodě o teplotě asi 30 až 40° C, a to obrácené naruby. Pokud nechcete, aby praním postupem času zesvětlaly, před každým praním je namočte na 2 minuty do lázně se dvěma lžícemi octa.

Po praní nepoužívejte aviváž a nesušte v sušičce. Žehlete, dokud jsou ještě mírně vlhké. Do skříně je neukládejte složené, ale raději pověšené na ramínku. Bavlnu obsahující streč

V bavlněných kalhotách se strečem je také často namíchán elastan a jiné syntetické materiály. Je dobré prát je naruby, aby se na látce nevytvářely žmolky. Tento materiál rozhodně není vhodné prát ve vodě teplejší než 40° C. Co se žehlení týče, nikdy nepoužívejte vyšší teploty. Vlnu

Vlněné kalhoty snesou bez poškození teplotu vody při praní maximálně 30° C. Při ručním praní látku „nekruťte", příliš nemněte a nedřete, pouze ji lehce promačkávejte. Vlněné kalhoty určitě nesušte na přímém slunci ani u radiátoru. Nejlepší bude položit je na čistou savou látku a nechat volně uschnout.