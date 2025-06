Jednoduchá péče o pleť ve třech revolučních krocích.

Nová rutina kombinuje vědecky ověřené ingredience s jednoduchostí, která se hodí do každého životního stylu. Vše je postaveno na patentovaných a klinicky testovaných složkách, které pomáhají udržet pleť zdravou, hladkou a rozjasněnou.

1. Užívejte kdykoli během dne

Základ tvoří The Solution™ – kolagenový peptidový prášek, který pomáhá redukovat vrásky, zlepšuje pružnost pokožky a podporuje její celkový vzhled. A to zevnitř. Každý sáček obsahuje patentované bioaktivní peptidy Verisol®, které prošly důkladným testováním ve třech nezávislých lékařských studiích. Výsledky těchto studií jasně ukazují, že pravidelné užívání kolagenu funguje. A právě to dělá The Solution™ výjimečným oproti běžným produktům na trhu.

2. Čistěte ráno i večer

Druhým ne méně důležitým pomocníkem je The Recipe™ Cleanser – šetrné složení přátelské k mikrobiomu účinně odstraňuje nečistoty, přebytečný maz i make-up, aniž by narušilo přirozenou rovnováhu pleti. Neobsahuje běžné dráždivé látky, které mohou mikrobiom narušit. Pomáhá ji připravit na lepší vstřebání aktivních složek.

3. Superstar před spaním

Večer péči završuje The Recipe™ Night Serum Kit – vyvinut tak, aby s vaší pokožkou spolupracoval – zatímco spíte. Náš Night Serum Kit obsahuje skutečná probiotika.

Používat živé bakterie v krémech a sérech je velmi obtížné, protože přirozeně začínají umírat při kontaktu s vodou nebo konzervanty. Většina produktů na trhu proto obsahuje jen látky podporující růst bakterií, ale ne skutečné bakterie.

My jsme to vyřešili zcela jedinečně: Tato pokročilá sada obsahuje jednotlivé sáčky s Lactodermis® – unikátní směsí tří probiotických kmenů s prokazatelným účinkem na pleť – a malé lahvičky s kyselinou hyaluronovou. Tyto dvě složky si jednoduše smícháte sami. A i když bakterie pomalu začínají po smíchání umírat, obsahujeme jich tolik, že vám garantujeme plný účinek po dobu 10 dní.

Sada obsahuje tři lahvičky s kyselinou hyaluronovou a tři sáčky s Lactodermis®, což vystačí na 30 dní používání.

Tři produkty. Každý má smysl. Krása pleti začíná a končí jednoduše.