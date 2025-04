Příchod jarní sezony s sebou nese i aktuální trendy. Kterým podlehnete? Dostanou vás zářivé barvy a syté odstíny, nebo dáte přednost pastelové eleganci?

A co stylový denim, osloví vás nové střihy kalhot a bundiček, nebo vás spíš strhnou všudypřítomné proužky a květy?

Možností bude dost, do hry se zapojí i průhledné látky lehké jako vánek a tolik populární metalické detaily.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci přírodních barev, materiálů a vzorů, ratan bude chtít být vidět!

Co by vám však rozhodně chybět nemělo, to jsou pohodlná saka volnějšího provedení a maxi sukně či šaty.

Tento článek vznikl pro časopis Tina.