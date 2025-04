Kosmetické práce volají. Probuďte po zimě pleť a připravte ji na jaro

Část 1/3

Půda se postupně probouzí ze zimního spánku a s naší pokožkou je to stejné. Nečekejme, kdy, jak a jestli vůbec to sama zvládne, a pomozme jí tak, aby budíček byl co nejúčinnější a pro nás co nejpříjemnější.

Uklízejte a čistěte ji

Koho? No přece pokožku! Chladné zimní období bylo pro ni velice náročné, proto teď volá po speciální péči a regeneraci. Především touží po úklidu a řádném vyčištění – jak mimořádném, tak pravidelně každodenním.

Zkontrolujte náčiní

Při žádné lidské činnosti, má-li být úspěšná, se neobejdeme bez vhodných nástrojů a náčiní. U těch kosmetických pečlivě dbejme i na to to, aby byly čisté, jinak by mohly nadělat víc škody než užitku.