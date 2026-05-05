Lehké kompozice plné květin, citrusů i exotických dálek jsou přesně tím, co teď potřebujete. Jarní parfémy mají být vzdušné a optimistické, měly by evokovat slunečné dny, rozkvetlé stromy i čerstvý ranní vzduch. A rozhodně z nich nesmí bolet hlava. Na co tedy vsadit? Na jistotu!
Extra tip: Parfémy patří mezi nejčastěji kopírované produkty a na internetu se to prodejci tohoto typu jen hemží. Jak poznat, že máte „tu čest“ s padělkem?
Nejlepší je nakupovat osobně a vše si omrknout. Neoriginální vůně mají horší kvalitu obalu, bez výrazné ražby. Obvykle je také flakon velmi jednoduchý, bez kvalitní úpravy. Varovným signálem je ale i u online nákupů podezřele nízká cena – všude jinde se prodává daný parfém za výrazně vyšší cenu.
Vůně, které právě teď letí
- Zelený dotek: Do jarních parfémů se také často přidávají zelené akordy, které připomínají čerstvé listy, trávu nebo bylinky. Ty propůjčují vůním přírodní charakter. V parfumerii se pro tento „zelený“ efekt používají například tóny zeleného čaje, fíkových listů nebo jemných bylin.
- Květinové vůně: Parfuméři s oblibou sahají po romantických tónech růže, pivoňky, konvalinky či jasmínu a často je kombinují s lehce sladkými nebo pudrovými akordy. Výsledná vůně není příliš ostrá, ale spíš něžná a hodně ženská.
- Citrusové opojení: Bergamot, citron, pomeranč nebo mandarinka dodávají vůním energii, zároveň zanechávají pocit čistoty. Takové parfémy jsou ideální pro denní nošení, protože působí lehce a přirozeně. Často se objevují v kombinaci s jemnými květinovými nebo zelenými tóny.
Článek vznikl pro časopis Tina.