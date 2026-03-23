Začátek jara bývá v našich šatnících poněkud horečnatým obdobím. Už už se chceme zbavit všeho, co nám připomíná zimu, a rychle do přední linie nachystat oblečení, které nám bude zpříjemňovat jaro (a možná i léto).
Ale dřív než se pustíte do nelítostné probírky, zvažte, které teplé kousky přečkají (pečlivě uložené, vyprané, nebo vyčištěné) do příští zimy, popřípadě co unosíte ještě teď v přechodném období či chladném létě.
Nákup něčeho nového nemůže chybět, ale měly by to být oděvy, které se vám budou líbit i doma před zrcadlem – a ne jen na ramínku v obchodě, budou vám dobře sedět a budou se hodit k tomu, co už vám visí doma ve skříni.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.