Po čem sáhnout v šatníku? I v aktuální sezoně jaro – léto nám móda dává volnost, abychom si oblékaly to, co se nám líbí, v čem se cítíme dobře, co nám sluší a co nejlíp vystihuje naši osobnost a životní styl.
Ovšem neznamená to, že na nás z přehlídkových mol a výloh obchodů nekřičí žhavé módní trendy, styly, barvy a tvary.
Ve svém živlu jsou milovnice módního vrstvení, které nás vrací do nultých let 21. století. Jednoduše řečeno: šaty, dlouhé topy a tuniky přes kalhoty jsou zpět, nejlépe v různých texturách.
K jaru (a posléze i létu) patří výrazné sluneční brýle, splývavé šaty a sukně, květinové vzory, které ale můžete vyměnit za zvířecí (za zebru či tygra), jemné šperky i široká paleta barev.
