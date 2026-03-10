Máme pro vás dobrou zprávu: letošní sezóna se ponese hlavně ve znamení pohodlí. To se tentokrát snoubí s výraznými barvami i zdobením! Po čem tedy v obchodech s botami koukat?
Oxfordky a mokasíny
Pánský styl se hřeje na výsluní. Na piedestalu zůstávají mokasíny, ke kterým se pro letošní sezónu připojily ještě „oxfordky“. To jsou elegantní šněrovací polobotky. Oba typy obuvi budou perfektní volbou do práce, vypadají skvěle k trendy širokým kalhotám i k sukni. Volte raději kožené modely, ve kterých můžou nohy dýchat. A pozor, zapomeňte na silonové nebo nízké „neviditelné“ ponožky, letos se nosí barevné nebo kontrastní typy, které v polobotkách přiznáte.