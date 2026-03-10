V čem vykročit do jara? Hlavní je pohodlí, letos nezapomeňte na zdobení

I když to tak za okny možná ještě nevypadá, zaklepe na dveře dřív, než se nadějete. A nastane čas vyměnit kozačky za novou obuv. Už ji doma máte, nebo se necháte inspirovat?
Část 1/4

Máme pro vás dobrou zprávu: letošní sezóna se ponese hlavně ve znamení pohodlí. To se tentokrát snoubí s výraznými barvami i zdobením! Po čem tedy v obchodech s botami koukat?

Oxfordky a mokasíny

Pánský styl se hřeje na výsluní. Na piedestalu zůstávají mokasíny, ke kterým se pro letošní sezónu připojily ještě „oxfordky“. To jsou elegantní šněrovací polobotky. Oba typy obuvi budou perfektní volbou do práce, vypadají skvěle k trendy širokým kalhotám i k sukni. Volte raději kožené modely, ve kterých můžou nohy dýchat. A pozor, zapomeňte na silonové nebo nízké „neviditelné“ ponožky, letos se nosí barevné nebo kontrastní typy, které v polobotkách přiznáte.

Baťa, cena 999 Kč
Baťa, cena 1299 Kč
CCC, cena 999 Kč


Deichmann, cena 1099 Kč

10. března 2026

