Obujte se do jara. Potřebujete bílé a výrazné tenisky i sandály

Také se tak těšíte na to, že definitivně zamáváte zimě a konečně se přezujete do něčeho vymazleně jarního? Nejen vy, ale i vaše nové boty už se nemohou dočkat. Vyberte si ty pravé. Stále jsou v kurzu bílé tenisky, ale chce to i něco barevného.