Koktejl plný svěžesti a hravosti, přesně ten nabízejí aktuální módní trendy.

Jestli jste teď na nějakou dobu odložili oblíbené pastelové barvičky jako mátově zelenou, pudrově růžovou nebo žlutou, honem je vraťte zpět do oběhu, nastává jejich čas.

Ovšem pozor, ani taková sytě rudá, azurově modrá nebo khaki nemusí zůstat bez povšimnutí. Záleží na vás, zda budete chtít působit víc něžně, nebo spíš nepřehlédnutelně.

Co se vzorů týče, v hledáčků módních návrhářů se letos ocitla retro estetika. I proto se objevují květinové potisky, které nápadně připomínají to, co znáte z babičkovských šatníků.

Přírodní motivy ve formě listů nebo větviček dotvářejí tu pravou atmosféru jara, k čemuž se přidávají i nestárnoucí kostky a pruhy, ale opět v lehké a jasné podobě, navíc říznuté půvabem z dob dávno minulých.

Článek vznikl pro časopis Tina.