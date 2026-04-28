Těžké kabáty už putují na dno skříní, tmavé barvy ustupují světlu a přichází čas na lehké materiály, které se pohybují s každým krokem. Letos módě vládnou především trendy vedené přirozeností. Žádná zbytečná zátěž v podobě těžkých materiálů není potřeba, vede hlavně bavlna, len a jemná viskóza, látky, které jsou příjemné na tělo a krásně dýchají.
V kurzu jsou také mušelínové a krepové kousky, které působí nenuceně, až bohémsky. Takové materiály nevyžadují složité střihy, jejich kouzlo je právě v jednoduchosti a v tom, jak volně splývají.
V tomto duchu se nese většina jarních trendů – onu lehkost umocňují světlé barvy, které dodají punc svěžesti.
A co by vám v rámci odlehčené garderoby nemělo chybět? Zajisté šaty! Květinové vzory se opět hlásí o slovo! Místo džínů sáhněte po volných kalhotách, které jsou skutečně lehké jako vánek. K nim se hodí široké halenky.
Hodit se vám do proměnlivého jarního počasí bude jistě i větrovka, taková, kterou když složíte, vejde se do kapsy.
Článek vznikl pro časopis Tina.