Čas na revizi šatníku. Víme, co určitě užijete i bez čeho se obejdete

V první řadě proveďte revizi stávajícího šatníku. Zhodnoťte, co nosíte, které kousky oblékáte pravidelně a které jste naopak už dlouho nenosila.

Máte ve skříni džíny o dvě velikosti menší už jen z nostalgie nebo v naději, že do nich jednoho dne zhubnete? Jeden nostalgický kousek je povolen, ale pokud máte takových modelů hned několik, jen vám zbytečně zabírají místo. Nemilosrdně vyřaďte vše, co jste neoblékla déle než dva roky.

Vyřazené oblečení nabídněte kamarádkám, o kterých víte, že by jim udělalo radost, nebo ho odneste do charitativní prodejny.

Důležité je následně v šatníku udržovat pořádek. Každému vyhovuje jiný způsob jeho organizace. Někdo preferuje umístit vedle sebe stejné druhy oblečení, jiný má raději řazení oblečení podle barev, někdo pro změnu podle sezony.

Pokud zvolíte metodu barev vedle sebe, jednoduše tak můžete vytvořit outfit tón v tónu. Pokud vedle sebe umístíte stejný druh oblečení, přehledně tak zase uvidíte, který vršek máte na výběr ke zbytku outfitu, který jste si již vybrala v sousední sekci.

Po úspěšné revizi šatníku nastává čas na jeho doplnění. Připravte si soupis toho, co vám v šatníku chybí a co by se vám hodilo k více outfitům. Vyhnete se tak bezmyšlenkovitému nakupování všeho, co se vám líbí nebo je v akci.

Nekupujte nic, co vás škrtí, pne, je těsné nebo malé. Volte nadčasové střihy, neutrální barvy, vzory a kvalitní materiály. Takové kousky se snadno kombinují mezi sebou a z módy nevyjdou ani za několik let.

A protože nastává jaro, vyvstává otázka, co by nemělo chybět právě v jarním šatníku. Určitě do něj patří slušivý svrchník v podobě klasického trenčkotu, ležérní prošívaná bunda a džínová bundička. Chybět by nemělo alespoň jedno elegantní sako, dále lehký pletený kardigan, který může posloužit i jako kabát, a triko z kvalitní bavlny.

Tím však výbava ještě zdaleka není kompletní. Hodit se budou určitě také tenčí rolák, pevnější mikina, košile s dlouhým rukávem, džíny, elegantní kalhoty a sukně v midi délce. Co se týká bot, vsaďte na světlé nadčasové tenisky a ležérně elegantní mokasíny.